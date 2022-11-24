"Финам" сохраняет рейтинг акций Pinterest на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Pinterest Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $26,65 за штуку, что предполагает потенциал роста 9% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"С момента выпуска идеи от 3 июня и по состоянию на 22 ноября акции Pinterest принесли инвесторам доходность в размере 22%. Акции Pinterest продолжают выглядеть значительно лучше широкого рынка, за указанный период акции опередили по динамике индекс S&P 500, который показал снижение на 3%", - пишут аналитики.

Эксперты подчеркивают, что за последнее время Pinterest сделала большой шаг вперед. Компания активно расширяется в новых регионах, особенно в Латинской Америке, и это находит отражение в динамике выручки.

"Значительные вложения в маркетинг, расширение функционала и предложений для рекламодателей, для разработчиков, для розничных продавцов значительно усилили позиции компании, особенно по части e-commerce, - отмечается в комментарии. - За последний год количество видеоконтента на платформе выросло в 3 раза, а возможность создания целых каталогов товаров привлекает все новых и новых партнеров из ритейла".

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