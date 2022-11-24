Рост рынка акций РФ вслед за миром сдерживает проседающая нефть

Москва. 24 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на сигналах от Федрезерва США о замедлении темпов дальнейшего подъема ключевой ставки, подъем сдерживается дешевеющей нефтью (Brent торгуется в районе $85 за баррель). Индекс Мосбиржи поднялся к 2220 пунктам во главе с бумагами Polymetal.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2218,36 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1156,88 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 60,39 рубля (-0,31 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +0,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Московской биржи" (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%).

Странам ЕС пока не удалось прийти к единой позиции на переговорах по установлению конкретного "потолка" цен на российскую нефть из-за обсуждения деталей, сообщило в среду вечером агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с ситуацией. По данным Bloomberg, Еврокомиссия предложила уровень цены в $65 за баррель, однако Польша и страны Балтии посчитали его слишком высоким. В свою очередь такие страны с мощной индустрией морских перевозок, как Греция и Мальта, не хотят "потолка" цен ниже $70.

Постпреды стран ЕС продолжат переговоры в четверг. Для утверждения "потолка" цен на российскую нефть необходимо согласие всех стран ЕС, напоминает Bloomberg.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", краткосрочный взгляд на перспективы российского рынка акций не меняется - ожидается продолжение боковика до появления четких и весомых катализаторов для роста. Такими драйверами могут послужить реинвестирование дивидендов нефтяных гигантов, которые должны поступить на рынок в январе, а также улучшение ситуации в геополитике, чего пока также не наблюдается. Глобальные инвесторы продолжают надеяться, что ФРС вскоре замедлит ужесточение монетарной политики на фоне слабых данных по экономике США.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг умеренно позитивный. В Китае зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-19, но также поступают сообщения о новых планах стимулирования экономики. ФРС США подает сигналы о смягчении своей позиции по циклу ужесточения денежной политики. В Евросоюзе нет согласия по вопросу лимита цен на российскую нефть, но предлагаемые уровни уже не кажутся катастрофичными. Соответственно, будущее становится менее негативным.

Однако отсутствие торгов в США по случаю Дня благодарения приведет к снижению активности инвесторов по всему миру, поэтому можно ожидать консолидации российских индексов и стабильности в рубле, полагает аналитик.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что без нефтяной поддержки индексу МосБиржи трудно будет продолжить уверенный подъем.

Причиной распродаж нефти стал слишком высокий обсуждаемый потолок цен на российскую нефть. Многие ожидали, что потолок будет намного ниже, что заставит Россию сократить добычу и тем самым приведет к дефициту нефти на мировом рынке. Впрочем, Европе пока не удалось договориться. Переговоры продолжатся в четверг, российская Urals пока стоит $62 за баррель.

Сохраняются риски для акций "Норникеля" (14770 рублей за акцию). Появилась информация, что ЕС в новом пакете санкций может отказаться от закупок российских никеля, платины и палладия. Пока акции ГМК не смогут уверенно закрепиться выше 15 тыс. руб., велика вероятность того, что они будут торговаться хуже рынка с риском падения в район 12 тыс. руб. при развороте индекса МосБиржи вниз.

Вчерашние новостные поводы, подогревшие рост российского рынка, в четверг ослабнут или перестанут действовать совсем. Поэтому без поддержки растущей нефти и с учетом близости сопротивления 2250 пунктов индексу МосБиржи будет трудно продолжить подъем, полагает Антонов.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, странам ЕС не удалось прийти к консенсусу по поводу предельной цены на российскую нефть, переговоры по этому вопросу продолжаются. Также обсуждается потолок газовых цен: по некоторым данным, он может составить $3000 за 1 тыс. кубометров, что значительно превышает текущий уровень. По данным СМИ, поставки СПГ растут, также введена в строй компрессорная станция мощностью около 2 млрд кубометров в год и с возможностью расширения вдвое. Однако это не позволит в полной мере заместить трубопроводный газ, поскольку выпавшие объемы, рассчитанные для поставок по "Северным потокам", в 25 раз превышают возможности нового терминала. Как следствие, спотовая цена на газ сохраняет серьезный потенциал роста в среднесрочной перспективе, полагает аналитик.

Прогноз для индекса МосБиржи на четверг - диапазон 2200-2230 пунктов. На валютном рынке сохранится спокойная динамика, считает Ващенко.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-1% во главе с Nasdaq после публикации протокола ноябрьского заседания ФРС, показавшего, что руководители американского ЦБ в основном поддерживают замедление темпов подъема базовой процентной ставки.

"Некоторые из участников заседания заметили, что монетарная политика достигла состояния, при котором она является в достаточной мере ограничительной для достижения целей ФРС, и было бы целесообразным замедлить повышение ставки. Подавляющее большинство участников посчитали, что замедление темпов подъема, вероятно, будет уместным в скором времени", - говорится в протоколе.

Руководители американского ЦБ также отмечали наличие "существенной неопределенности" в отношении уровня, до которого следует повысить ставку, говоря, что их мнение в этом вопросе будет зависеть, в частности, от дальнейших статданных.

Некоторые из них обозначили, что ставка "должна будет достигнуть несколько более высокого уровня, чем они ожидали прежде", учитывая отсутствие достаточных сигналов ослабления инфляции в США на данный момент, а также сохранение дисбаланса спроса и предложения в экономике.

Статданные, опубликованные в среду, показали более существенный, чем ожидалось, рост заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе, а также максимальное за 4 месяца увеличение объема заказов на товары длительного пользования в октябре и неожиданный рост продаж новостроек.

В четверг в США отмечается День благодарения, в связи с этим торги на фондовом рынке проводиться не будут. На следующий день ("Черная пятница") торги завершатся раньше обычного - в 21:00 МСК.

Следом за США подросла в четверг фондовая Азия, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,25%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Негативным фактором для азиатских фондовых рынков выступает неопределенность в отношении степени жесткости антиковидных ограничений в Китае в связи с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом в стране.

Банк Южной Кореи по итогам заседания в четверг поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,25% годовых, говорится в сообщении регулятора. Таким образом, южнокорейский ЦБ замедлил темпы ужесточения монетарной политики по сравнению с октябрем, когда ставка была поднята на 50 б.п.

На нефтяном рынке цены утром в четверг умеренно снижаются после резкого падения в среду на фоне переговоров о введении "потолка" цен на российскую нефть.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $84,98 за баррель (-0,5% и -3,3% в среду), январская цена WTI - $77,64 за баррель (-0,4% и -3,7% накануне).

США и союзные им страны планируют договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $70 за баррель, сообщила ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ожидалось, что решение может быть принято уже в среду, однако странам ЕС пока не удалось прийти к единой позиции, сообщило агентство Bloomberg.

Также участники рынка оценивают официальные данные о запасах энергоносителей в Соединенных Штатах, указавшие на резкое снижение резервов нефти и увеличение запасов нефтепродуктов на прошлой неделе.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,69 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,61 млн), запасы бензина выросли на 3,06 млн баррелей (ожидался рост на 1,15 млн), резервы дистиллятов увеличились на 1,72 млн баррелей (ожидалось повышение на 0,65 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+13,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+4,4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,1%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,2%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+2,7%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+2,4%).

ПАО "Россети Волга" в III квартале 2022 года получило чистую прибыль в размере 157,853 млн рублей, что меньше, чем в III квартале 2021 года, на 33,7%, говорится в финотчетности компании по МСФО.

Подешевели акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-3,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,9% и -1,3% "префы"), "префы" ПАО "Томская распределительная компания" (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 4,966 млрд рублей (из них 1,287 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 0,92 млрд рублей на бумаги "Полюса").