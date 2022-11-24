Риски снижения индекса Hang Seng к 17000п стали выше - BCS Express

Текущая техническая картина индекса Hang Seng начинает сигнализировать об увеличении риска снижения к 17000 пунктам, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng показывает умеренный рост на торгах в четверг на новых мерах поддержки экономики со стороны властей, несмотря на рекордный рост заболеваний COVID-19. Бенчмарк, как и прогнозировалось, продолжает формирование локальной коррекции. Если не появится значимых негативных новостных факторов, то котировки еще могут попробовать совершить рывок выше 18500 пунктов. Но необходимо отметить, что текущая техническая картина начинает сигнализировать об увеличении риска продолжения снижения в район 17000 пунктов", - отмечает аналитик.

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