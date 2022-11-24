"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Emerson Electric с прогнозной стоимостью $119 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"С момента публикации идеи от 1 июля 2022 года и по состоянию на 23 ноября акции Emerson Electric принесли инвесторам доходность в размере 20%. Наш взгляд на долгосрочные перспективы эмитента остается позитивным, высокий спрос на продукцию компании сохраняется со стороны крупных клиентов во всех регионах присутствия, портфель заказов растет", - отмечают аналитики.

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