Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- День благодарения в США, выходной;

- экстренное совещание министров энергетики ЕС, обсуждение механизма потолка цен на газ;

- страны Большой семерки продолжат обсуждать механизм введения потолка цен на нефть;

- индекс делового климата Германии Ifo в ноябре (12:00 МСК);

- протоколы заседания ЕЦБ (15:30 МСК);

- выступления представителей ЕЦБ, Бундесбанка, Банка Англии (в течение дня);

- акции банка "Авангард" и "Лензолота" последний день торгуются с дивидендами за 9 мес. 2022г.

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