Вероятно преобладание покупок на рынке ОФЗ в четверг - Инвестбанк Синара

Вероятно сохранение умеренно позитивного настроя на рынке рублевых гособлигаций в четверг, инвесторы продолжат искать возможность размещения свободной ликвидности, что будет способствовать спросу на ОФЗ, говорится в комментарии аналитика "Инвестиционного банка Синара" Александра Афонина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.