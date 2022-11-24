Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $83-85/барр. в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $83-85 за баррель Brent в четверг, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Стоимость Brent в среду вновь резко упала, потеряв более 3% и опустившись к району минимум сентября. Поводом для активизации продавцов стали сообщения, что ЕС может установить потолок цен на российскую нефть на уровне $65-70/барр., что, учитывая текущую стоимость Urals ($62-68/барр.) в Европе, является весьма комфортным и способен отчасти снять риски сокращения поставок. Обсуждения этого вопроса продолжится и сегодня. Мы полагаем, что в целом эта новость уже отыграна, текущие ценовые уровни выглядят сбалансированными. Ждем, что ситуация на рынке нефти в ближайшие дни начнет стабилизироваться. В четверг Brent может перейти к проторговке района $83-85/барр., а по мере нормализации попытается вернуться выше", - пишет Крылова.

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