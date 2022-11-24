Рубль может укрепиться до 60,3 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Курс рубля может укрепиться до уровня 60,3 руб./$1 на торгах в четверг, считают аналитики Sber CIB.

Учитывая ускорение недельной инфляции в России, возможен небольшой рост доходностей рублевых гособлигаций в четверг, полагают эксперты инвестбанка.

"Котировки нефти марки Brent растут в четверг после публикации протокола последнего заседания ФРС США. В течение дня сырье может отыграть падение, произошедшее накануне, и вернуться к $87 за баррель по мере достижения договоренности о "потолке" цен на российскую нефть. Однако возможное ужесточение карантинных ограничений в Китае может помешать дальнейшему росту нефтяных котировок на текущей неделе", - отмечают в Sber CIB.

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