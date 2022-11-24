Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг в диапазоне 2195-2230п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг со сдержанным отклонением менее 1%, в диапазоне 2195-2230 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса Мосбиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2190, 2170 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 пунктов, - отмечает эксперт в комментарии. - Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. В частности, в ЕС может быть объявлена величина "ценового потолка" для международных поставок российской нефти".

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