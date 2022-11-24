Доходность 10-летних ОФЗ, вероятно, вернется к 10% на торгах в четверг - ПСБ

Доходность 10-летних рублевых гособлигаций, вероятно, вернется к уровню 10% годовых на торгах в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Конъюнктура внешних рынков в середине текущей недели выглядит неоднородно. Снижение доходности облигаций развитых стран и ослабление ожиданий повышения ставки ФРС выступают позитивными факторами. С другой стороны, растут опасения замедления мировой экономики и снижаются нефтяные цены. Вышедшие в среду недельные данные по инфляции в РФ продемонстрировали замедление темпов роста потребительских цен до 12,3% г/г по сравнению с 12,4% на прошлой неделе и 13,7% в октябре. Инфляция пока остается в границах прогнозного горизонта ЦБР на конец 2022 года (12-13%), что выступает в пользу сохранения ключевой ставки регулятора на заседании 16 декабря на уровне 7,5%, - отмечает эксперт в комментарии. - В четверг восстановительный рост цен рублевых гособлигаций может продолжиться. Ждем возврата доходности 10-летних ОФЗ к 10% годовых".

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