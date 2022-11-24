Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 24 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США выросли в среду вслед за публикацией протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что руководители американского ЦБ в основном поддерживают замедление темпов подъема базовой процентной ставки. "Некоторые из участников заседания заметили, что монетарная политика достигла состояния, при котором она является в достаточной мере ограничительной для достижения целей ФРС, и было бы целесообразным замедлить повышение ставки. Подавляющее большинство участников посчитали, что замедление темпов подъема, вероятно, будет уместным в скором времени", - говорится в протоколе.

Руководители американского ЦБ также отмечали наличие "существенной неопределенности" в отношении уровня, до которого следует повысить ставку, говоря, что их мнение в этом вопросе будет зависеть, в частности, от дальнейших статданных. Некоторые из них обозначили, что ставка "должна будет достигнуть несколько более высокого уровня, чем они ожидали прежде", учитывая отсутствие достаточных сигналов ослабления инфляции в США на данный момент, а также сохранение дисбаланса спроса и предложения в экономике.

В четверг в США отмечается День благодарения, в связи с этим торги на фондовом рынке проводиться не будут. На следующий день ("Черная пятница") торги завершатся раньше обычного - в 21:00 мск.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в четверг, следуя динамике американских индексов на закрытие торгов в США. Инвесторы с оптимизмом отнеслись к опубликованному протоколу ноябрьского заседания ФРС США. В то же время негативным фактором для азиатских фондовых рынков выступает неопределенность в отношении степени жесткости антиковидных ограничений в Китае в связи с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом в стране.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:15 мск увеличился на 0,54%, в то время как шанхайский Shanghai Composite снизился на 0,1%. Японский Nikkei по итогам торгов вырос на 0,94%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:25 мск увеличилось на 0,9%. Банк Кореи по итогам заседания в четверг поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,25% годовых. Таким образом, южнокорейский ЦБ замедлил темпы ужесточения монетарной политики по сравнению с октябрем, когда ставка была поднята на 50 базисных пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг утром после резкого падения в среду на фоне переговоров о введении потолка цен на российскую нефть. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $84,94 за баррель, что на 0,55% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 3,3%, до $85,41 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $77,57 за баррель, что на 0,47% ниже закрытия среды. По итогам прошлой сессии контракт упал в цене на 3,7%, до $77,94 за баррель.

США и союзные им страны планируют договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $70 за баррель, сообщила ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ожидалось, что решение может быть принято уже в среду, однако странам ЕС пока не удалось прийти к единой позиции, сообщило агентство Bloomberg. По данным агентства, Еврокомиссия предложила уровень в $65 за баррель, однако Польша и страны Балтии посчитали его слишком высоким. В свою очередь, страны с мощной индустрией морских перевозок - Греция и Мальта - не хотят цен ниже $70.

Также участники рынка оценивают официальные данные о запасах энергоносителей в Соединенных Штатах, указавшие на резкое снижение резервов нефти и увеличение запасов нефтепродуктов на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,69 млн баррелей, показали данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали сокращения на 2,61 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина выросли на 3,06 млн баррелей, дистиллятов - на 1,72 млн баррелей. Аналитики ждали роста первого показателя на 1,15 млн баррелей, второго - на 650 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла почти в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,648 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,58 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 ноября вырос всего на 0,01% и составил 109,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 817,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Башнефть-07" (+1,68%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,4%) и "РЖД-001P-17R" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-05R" (-0,5%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,29%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершило размещение ипотечных облигаций с поручительством "ДОМ.РФ" серии БО-001P-25 объемом 5,5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 18 ноября. Срок обращения выпуска - 9,9 года. Ожидаемая дюрация - около 2,6 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,35% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны с датами выплат 28-го числа каждого месяца каждого года.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 82 млн облигаций серии 001Р-SBER33 и 10 млн бондов серии 001Р-SBER40 по цене 100% от номинала. Заявленный объем выпуска 001Р-SBER33 составляет 100 млрд рублей, займа 001Р-SBER40 - 20 млрд рублей. Таким образом, выпуски размещены на 82% и 50%, соответственно. Ставка 1-го купона обоих 2-летних выпусков установлена на уровне 9% годовых. Сбор заявок на бонды серии 001Р-SBER33 банк проводил с 15 до 17 ноября, а на облигации серии 001Р-SBER40 - 17 ноября без премаркетинга.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-22P с офертой через 2,5 года объемом 20 млрд рублей на уровне 9,1% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 9,31% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 21 ноября. Техразмещение запланировано на 24 ноября.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-18 объемом 15 млрд рублей на уровне 9,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,46% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 22 ноября. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 28 ноября.

АО "Эфферон" 24 ноября начнет размещение выпуска 5-летних дебютных облигаций 1-й серии объемом 150 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, 5-12-го купонов - 13,5% годовых, 13-20-го купонов - 12,5% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - в дату окончания 12-го купона будет погашено 25% от номинала.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" установило ставку 22-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 9% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,5%. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.