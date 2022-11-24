Драйверов для ухода рубля из диапазона 60-61 руб./$1 в настоящее время нет - ПСБ

Драйверов для выхода курса рубля из диапазона 60-61 руб./$1 в настоящее время нет, высокая волатильность на рынке в четверг маловероятна из-за выходного дня в США, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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