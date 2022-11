Brent торгуется у $85,1 за баррель

Рынок акций США завершил торги в среду ростом. Рынки акций стран АТР преимущественно растут в четверг. Цены на нефть слабо снижаются утром в четверг.

Фондовые индексы США выросли в среду вслед за публикацией протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что руководители американского ЦБ в основном поддерживают замедление темпов подъема базовой процентной ставки.

"Некоторые из участников заседания заметили, что монетарная политика достигла состояния, при котором она является в достаточной мере ограничительной для достижения целей ФРС, и было бы целесообразным замедлить повышение ставки. Подавляющее большинство участников посчитали, что замедление темпов подъема, вероятно, будет уместным в скором времени", - говорится в протоколе.

Руководители американского ЦБ также отмечали наличие "существенной неопределенности" в отношении уровня, до которого следует повысить ставку, говоря, что их мнение в этом вопросе будет зависеть, в частности, от дальнейших статданных.

Некоторые из них обозначили, что ставка "должна будет достигнуть несколько более высокого уровня, чем они ожидали прежде", учитывая отсутствие достаточных сигналов ослабления инфляции в США на данный момент, а также сохранение дисбаланса спроса и предложения в экономике.

"Мы не увидели здесь какой-то новой информации, - отмечают экономисты Oxford Economics Райан Свит и Орен Клачкин. - Федрезерв намерен замедлять темпы подъема ставки. Протокол повторяет комментарии ряда представителей американского ЦБ, прозвучавшие уже после ноябрьского заседания. Все это согласуется с нашим прогнозом, что ставка будет поднята на 50 базисных пунктов в декабре".

Статданные, опубликованные в среду, показали более существенный, чем ожидалось, рост заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе, а также максимальное за 4 месяца увеличение объема заказов на товары длительного пользования в октябре и неожиданный рост продаж новостроек.

В четверг в США отмечается День благодарения, в связи с этим торги на фондовом рынке проводиться не будут. На следующий день ("Черная пятница") торги завершатся раньше обычного - в 21:00 мск.

Акции Deere & Co. (SPB: DE) подорожали на 5% по итогам торгов в среду. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственной техники и оборудования в четвертом финансовом квартале выросла в 1,8 раза благодаря сохранению высокого спроса на продукцию компании и преодолению проблем в цепочках поставок. Квартальная выручка Deere превзошла прогноз более чем на $2 млрд.

Стоимость бумаг Autodesk Inc. (SPB: ADSK) упала на 5,7%. Разработчик программного обеспечения увеличил чистую прибыль на 45% в третьем финансовом квартале, однако дал слабый годовой прогноз.

Цена акций HP Inc. (SPB: HPQ) выросла на 1,8%. Компания завершила четвертый финквартал с чистым убытком, однако ее выручка превзошла прогнозы. HP представила план сокращения расходов, который позволит ей сэкономить не менее $1,4 млрд до конца 2025 фингода. В том числе она намерена уволить 4-6 тыс. сотрудников по всему миру, то есть до 10% штата.

Бумаги Manchester United (SPB: MANU) взлетели в цене на 25,8% на информации о том, что владелец английского футбольного клуба рассматривает возможность его продажи наряду с другими стратегическими альтернативами для бизнеса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся на 95,96 пункта (0,28%) и составил 34194,06 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 23,68 пункта (0,59%) - до 4027,26 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 110,91 пункта (0,99%) и составил 11285,32 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на торгах в четверг, следуя динамике американских индексов на закрытие торгов в США.

Инвесторы с оптимизмом отнеслись к опубликованному протоколу ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Из документа понятно, что подавляющее большинство руководителей американского ЦБ поддерживает мнение о необходимости замедления темпов подъема базовой процентной ставки в скором времени.

В то же время негативным фактором для азиатских фондовых рынков выступает неопределенность в отношении степени жесткости антиковидных ограничений в Китае в связи с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом в стране.

"Давление на азиатские рынки оказывает ситуация с COVID-19 в Китае, где инвесторы, похоже, избегают местных активов и товаров, поскольку в стране наблюдается почти рекордное число случаев заболеваемости коронавирусом. Масштабные (антиковидные - ИФ) ограничения будут продолжать негативно сказываться на отношении к риску и сдерживать макроэкономические показатели", - считает аналитик ActivTrades Андерсон Алвес.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:15 мск увеличился на 0,54%, в то время как шанхайский Shanghai Composite снизился на 0,1%.

Наиболее существенный подъем на Гонконгской фондовой бирже показывают бумаги китайских девелоперских компаний: акции Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co. Ltd. дорожают почти на 12%, Longfor Group Holdings Ltd. - на 9,3% и China Vanke Co. - на 4,5%. Трейдеры позитивно восприняли сообщения китайских банков, среди которых Bank of China Ltd., Agricultural Bank of China Ltd. и Bank of Communications Co., о предоставлении ими застройщикам новых кредитных линий.

Между тем котировки акций производителя электроники Xiaomi (SPB: 1810) Corp. падают на 4%. Компания в третьем квартале неожиданно получила чистый убыток и сократила выручку почти на 10% на фоне ослабления спроса на смартфоны в мире.

Значение японского Nikkei к 8:20 мск поднялось на 1,1%.

Среди компонентов индекса в лидерах роста торгуются бумаги IT-компании CyberAgent Inc. (+8,3%), логистической Nippon Yusen K.K. (+6,1%) и энергетической Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. Активно растут также акции производителя полупроводников Advantest Corp. (+4,5%), разработчика онлайн-игр NEXON Co. (+4%) и производителя оборудования для электроники Tokyo Electron Ltd. (+3,7%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:25 мск выросло на 0,9%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. повысились на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Банк Кореи по итогам заседания в четверг поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,25% годовых, говорится в сообщении регулятора. Таким образом южнокорейский ЦБ замедлил темпы ужесточения монетарной политики по сравнению с октябрем, когда ставка была поднята на 50 б.п.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысились на 1,6% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть слабо снижаются утром в четверг после резкого падения по итогам торгов в среду на фоне переговоров о введении потолка цен на российскую нефть.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составляет $85,12 за баррель, что на $0,29 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,95 (3,3%), до $85,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,73 за баррель, что на $0,21 (0,27%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт упал в цене на $3,01 (3,7%), до $77,94 за баррель.

США и союзные им страны планируют договориться о потолке цен на нефть РФ не выше $70 за баррель, сообщила ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ожидалось, что решение может быть принято уже в среду, однако странам ЕС пока не удалось прийти к единой позиции, сообщило агентство Bloomberg. По данным агентства, Еврокомиссия предложила уровень в $65 за баррель, однако Польша и страны Балтии посчитали его слишком высоким. В свою очередь, страны с мощной индустрией морских перевозок - Греция и Мальта - не хотят цен ниже $70.

"Чем выше потолок цен, тем проще будет покупателям из Индии и Китая получить доступ к транспортным, страховым и иным услугам со стороны стран G7", - написали аналитики Mizuho.

Также участники рынка оценивают официальные данные о запасах энергоносителей в Соединенных Штатах, указавшие на резкое снижение резервов нефти и увеличение запасов нефтепродуктов на прошлой неделе.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,69 млн баррелей, показали данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали сокращения на 2,61 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина выросли на 3,06 млн баррелей, дистиллятов - на 1,72 млн баррелей. Аналитики ждали роста первого показателя на 1,15 млн баррелей, второго - на 650 тыс. баррелей.