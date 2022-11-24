Краткосрочные перспективы индекса Мосбиржи нейтральны - BCS Express

Техническая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется, его краткосрочные перспективы нейтральны, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Индекс Мосбиржи в среду вернулся выше 2200 пунктов, вопреки ожиданиям, торговая активность увеличилась - объемы торгов акциями выросли до 35,5 млрд руб. Техническая картина по индексу пока не меняется. Краткосрочный взгляд нейтральный, так что по-прежнему ориентируемся на боковой коридор. О новой устойчивой тенденции можно будет рассуждать при пробое его границ. Сейчас они расположены на 2080-2120 пунктах снизу и на 2250 пунктах сверху, - пишет аналитик инвесткомпании. - В этой ситуации у участников рынка есть возможность переключиться на режим торгов в условиях боковика. Вариантов несколько: перевести часть средств в короткие ликвидные облигации и ждать возврата тренда; продавать "голубые фишки" или хеджироваться фьючерсом на индекс Мосбиржи при его росте к верхней границе торгового диапазона, а также покупать при падении к нижней; применять рыночно нейтральные стратегии".

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