"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует покупать акции Московской биржи с целью 114 руб

"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует покупать акции "Московской биржи" с целевой ценой 114 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущих уровней, сообщается в материале аналитика Виктора Тунева.

"Акции основной инфраструктурной организации на финансовом рынке России торгуются с двукратным дисконтом к историческим средним. Рынок закладывает существенную премию за риск. Уход нерезидентов, неопределенность объема потерь в результате санкций, дивидендная политика - риски, которые могут развеяться в будущем. Базовый сценарий с целевой ценой 114 руб. (+31%) и рекомендацией "покупать" по акциям "Московской биржи" подразумевает возврат к выплате дивидендов по итогам 2022г и распределение 80% чистой прибыли в будущем. Ожидаемый дивиденд - около 12 руб. на акцию в год (13-14%)", - пишет эксперт.

Также Тунев подчеркивает, что в базовом сценарии не учтены потенциальные доходы биржи от роста остатков на счетах типа "C", куда поступают любые выплаты в пользу нерезидентов, прежде всего дивиденды и купоны. По данным на конец сентября, в НРД скопилось более 200 млрд руб. на этих счетах. До начала 2023г поступят дивиденды "Газпрома" и ряда других компаний. В течение года остатки на этих счетах могут достигнуть 1 трлн руб., допускает аналитик, а доход от их размещения может добавить до 20 руб. на акцию в год.

На взгляд эксперта, основной риск в акциях биржи - введение санкций на НКЦ, что может привести к приостановке валютных торгов и потере части комиссионных доходов, а также к повышению регуляторных требований к капиталу НКЦ, что отложит выплату дивидендов.

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