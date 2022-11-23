Котировки евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на растущие в цене UST

Москва. 23 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на растущие в цене второй день подряд американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 58,28% от номинала (их доходность выросла всего на 0,5 базисного пункта - до 10,72% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 48 базисных пунктов - до 45,35% от номинала (его доходность выросла на 13 базисных пунктов и составила 12,31% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2042 году снизились в среду всего на 1 базисный пункт к предыдущему закрытию - до 59,07% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 10,33% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 12 базисных пунктов - до 46,4% от номинала (их доходность снизилась на 160 базисных пунктов - до 29,26% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 45,83 от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 24,5% годовых), евробонды РФ с погашением в 2029 году также подешевели на 1 базисный пункт, до 42,88% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 20,56% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в цене 37 базисных пунктов, подешевев до 72,9% от номинала (его доходность выросла на 132 базисных пункта - до 47,37% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2 базисных пункта, составив 65,19% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

Глобальные инвесторы находятся ожидании публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы; протокол будет обнародован вечером в среду (в 22:00 мск). На прошлом заседании Федрезерв в очередной раз увеличил ставку на 75 базисных пунктов и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема на последующих заседаниях. В последние недели руководители Федрезерва закладывали почву для более медленного ужесточения политики в будущем, и трейдеры ожидают, что в декабре ставка будет поднята на 50 базисных пунктов. Протокол ноябрьского заседания, вероятно, покажет, насколько серьезной является решимость американского ЦБ смягчить подход к ужесточению политики, отмечает Market Watch.

Спред между доходностями двух- и десятилетних гособлигаций США достиг максимума с 5 октября 1981 года. Тогда инфляция превышала 10%, а базовая процентная ставка находилась около 19% годовых. В тот момент доходность двухлетних госбумаг была на 79,4 базисного пункта выше, чем десятилетних. По итогам торгов во вторник эта разница составляла 76 базисных пунктов. Эта инверсия (когда доходность двухлетних US Treasuries больше, чем десятилетних) является одним из самых надежных индикаторов рецессии на рынке. При нормальной ситуации в экономике доходность бумаг с более длительными сроками обращения превосходит подобные показатели более "коротких" облигаций.

Рост инверсии обусловлен обеспокоенностью трейдеров ростом случаев заболеваний COVID-19 в Китае. Власти КНР в рамках политики "нулевой терпимости" вводят ограничительные меры, что может вызвать снижение спроса со стороны Китая, который является крупным потребителем многих видов сырья. Также сохраняются опасения по поводу рецессии в США в 2023 году, отмечают аналитики Deutsche Bank. В ходе торгов в среду доходность двухлетних гособлигаций США находится на уровне 4,5% годовых, десятилетних - 3,73% годовых.