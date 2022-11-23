Потенциал существенного роста цен ОФЗ в ближайшее время отсутствует - ITinvest

Потенциал для существенного ценового роста рублевых гособлигаций в ближайшее время отсутствует, считают эксперты ITinvest.

"Итоговое заседание Банка России по денежно-кредитной политике (ДКП) в этом году пройдет 16 декабря. Наш базовый прогноз пока остается неизменным и предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%. Несмотря на благоприятную поступающую статистику по инфляции, у регулятора пока немного стимулов для дальнейшего смягчения монетарных условий. Так, по данным Росстата с 8 по 14 ноября инфляция составила 0,06% (0,01% неделей ранее). Однако если исключить рост цен на плодоовощную продукцию, то потребительские цены могли бы снизиться. Годовой показатель инфляции также продолжил снижаться до 12,4%", - пишут аналитики в комментарии.

С другой стороны, отмечают эксперты, давление увеличивающихся бюджетных расходов на цены со стороны в ближайшее время начнет проявлять себя все сильнее, а глубина падения российской экономики пока не столь значительна, как изначально ожидалось (ВВП в 3К22 сократился на 4%, что лучше ожиданий).

"Обобщая все эти факторы, наиболее верным решением для Банка России в настоящее время было бы принятие консервативной выжидательной стратегии, - резюмируют в ITinvest. - Принимая во внимание вероятную паузу в текущем цикле ДКП с высокой вероятностью его скорого разворота, мы по-прежнему не видим существенного потенциала ценового роста ОФЗ в ближайшее время".

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