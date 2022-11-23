Расхождение рынков акций и гособлигаций США создает риски для рынка акций РФ - "Открытие Инвестиции"

Расхождение между рынками акций и гособлигаций США создает риски для российского фондового рынка, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Олега Сыроваткина.

"Рынок акций США в 2022 году показывает высокую корреляцию со спредом доходности 2- и 10-летних гособлигаций США, который сначала сокращался, когда рынок ждал начала цикла повышения ставок со стороны ФРС, а затем ушел в глубокую инверсию на фоне усиления рисков рецессии. За это время наблюдались три эпизода, когда данная корреляция нарушалась, и S&P 500 резко рос, хотя динамика указанного выше спреда оставалась неизменной. Первые два эпизода закончились резким снижением S&P 500, а третий происходит прямо сейчас. Это создает риски и для рынка акций РФ за счет высокой и растущей корреляции между индексами РТС и S&P 500", - пишет Сыроваткин в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.