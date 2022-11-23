"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Xiaomi на уровне HKD13,3

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций Xiaomi на уровне 13,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi по итогам третьего квартала 2022 года отчитался о снижении совокупной выручки на 10% г/г (до 70,5 млрд юаней). Относительно прошлого квартала ситуация несколько выправилась, тогда снижение выручки составляло 20% г/г. Тем не менее слабость китайской экономики и сокращение глобального рынка смартфонов продолжают оказывать давление на бизнес эмитента. Компания отчиталась также об операционном и чистом убытках, что стало следствием снижения стоимости вложений и инвестиций. Невзирая на это, Xiaomi остается крупным игроком на рынке смартфонов и умной техники. Эмитент неизменно считает необходимостью поддерживать свой статус инновационной компании и наращивает вложения в R&D, в том числе в свой будущий электромобиль", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

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