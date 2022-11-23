Акции Canadian Solar привлекательны для долгосрочных покупок - Freedom Finance Global

Акции Canadian Solar привлекательны для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость - на уровне $43 за штуку, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Дмитрия Поздянкова.

"22 ноября эмитент отчитался за третий квартал текущего года. Продажи компании оказались ниже ожиданий, но прибыль на акцию и валовая маржинальность превзошли прогнозы. Менеджмент эмитента прогнозирует сохранение спроса на солнечные модули в районе 6,0-6,3 гигаватт в октябре-декабре. По итогам всего текущего года Canadian Solar рассчитывает нарастить поставки модулей на 45%, до 20,7-21 гигаватт. В то же время прогноз продаж снижен с $7,5-8 млрд до $7,3-7,4 млрд", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.