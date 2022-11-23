Рубль днем подрастает к доллару и евро благодаря подготовке к основным налоговым платежам месяца и аукционам Минфина

Москва. 23 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" днем в среду, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца и аукционам Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.

Курс доллара США составил 60,51 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,24 руб./EUR1, подешевев на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,7 копейки - до 61,28 рубля. Курс китайского юаня опустился на 3,5 копейки - до 8,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря аукционам Минфина РФ и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца, а также с учетом того, что второй половине недели ожидается снижение рыночной активности из-за Дня благодарения и "Черной пятницы" в США. При этом в пятницу в бюджет должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы.

Минфин РФ в среду проводит аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26240, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Суммарный объем остатков, доступных для размещения на всех трех запланированных на среду аукционах, составляет 621,55 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 77,7869% от номинала, что соответствует доходности 10,26% годовых, говорится в сообщении ведомства. Всего было продано бумаг на общую сумму 82 млрд 552 млн рублей при спросе 248 млрд 868 млн рублей. Выручка от аукциона составила 65 млрд 782 млн рублей.

В центре внимания глобальных трейдеров на этой неделе - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 1-2 ноября, на котором американский ЦБ повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема.

Протокол заседания будет опубликован в среду в 22:00 МСК. Как ожидают эксперты, протокол покажет, что руководители Федрезерва достигли консенсуса о необходимости замедления темпов повышения ставки, пишет Bloomberg. При этом, однако, среди них нет единомыслия в том, какой предельный уровень процентной ставки приведет к началу замедления экономической активности и снижению темпов инфляции.

В понедельник главы федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда и Сан-Франциско Лоретта Местер и Мэри Дейли дали понять, что Федрезерв замедлит темпы повышения процентной ставки в следующем месяце, подчеркнув при этом, что необходимость дальнейшего ужесточения политики сохраняется.

"Диапазон движения на российском валютном рынке остается достаточно небольшим. Как и в предыдущие торговые сессии, в среду в утренние часы доллар предпринимал попытки роста, однако в последующие часы растерял большую часть преимущества, сохранив лишь незначительный плюс. В ближайшее время участники рынка будут следить за новостями о согласовании западными странами решения по введению ценового потолка на российскую нефть. Несмотря на негативный характер данного события для российского рынка, само согласование решения уже не станет сюрпризом для инвесторов и вряд ли окажет заметное давление на курс рубля. Более того, опубликованные Минфином США разъяснения в отношении санкций содержат целый ряд послаблений для стран ЕС, что, по-видимому, нивелирует негатив для рынка", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Укреплению рубля накануне способствовали выросшие цены на нефть, а также фактор налогового периода. Сегодня курс пары "доллар-рубль" продолжает снижаться, находясь около 60,5 руб./$1. В среду на динамику рубля могут повлиять санкционные новости, в первую очередь относительно потолка цен на российскую нефть. Тем не менее в условиях текущего налогового периода вряд ли курс пары "доллар-рубль" выйдет из диапазона 60-61 руб./$ в ближайшее время", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль по отношению к доллару продолжает консолидироваться в диапазоне 60-62. Торгуется в районе 60,5. На этой неделе в поддержку национальной валюты продолжит выступать налоговый период", - говорит руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Цены на нефть ускорили снижение днем в среду после подъема по итогам предыдущей сессии. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 2,31% - до $86,32 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 2% - до $79,33 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1%, а цена WTI выросла на 1,1% после того, как Саудовская Аравия опровергла сообщения в СМИ о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность увеличения квоты на добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, рынок готовится к введению западными странами потолка цен на российскую нефть. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники написала, что государства G7 могут согласовать предельный уровень стоимости уже в среду. Согласно изданию, наиболее вероятное ограничение - $60 за баррель, при этом участники дискуссии договорились, что цена точно не превысит $70 за баррель.

Данная мера начнет действовать с 5 декабря.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,8 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 1,1 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 22 базисных пункта (б.п.) - до 7,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 9 б.п. - до 7,83% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,2%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.