Вероятно снижение цены акций HP в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно снижение котировок акций HP Inc. в ближайшее время, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

"Результаты HP по итогам 4К22 ф.г. практически совпали с прогнозами рынка. Компания сократит примерно 10% персонала из-за резкого падения спроса на ПК, которое, как ожидается, продлится и в следующем году. Менеджмент прогнозирует скорректированную прибыль на акцию за 2023 ф.г. на уровне $3,2-3,6, что предполагает снижение показателя на 12-22% г/г. Мы негативно оцениваем данный прогноз (середина диапазона ниже консенсус-оценки Factset на 4%) и ожидаем снижения котировок акций эмитента", - отмечает эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.