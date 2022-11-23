S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3990-4040п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3990-4040 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"После пробоя вверх сопротивления на отметке 4000 пунктов не исключен дальнейший рост S&P 500. Следующее сопротивление для индекса широкого рынка расположено на уровне 4080 пунктов, вблизи которого проходит 200-дневная скользящая средняя. При этом RSI приближается к зоне перекупленности, а MACD показывает, что рост замедляется", - отмечает эксперт в комментарии.

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