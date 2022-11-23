"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ДВМП с целью 43 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП) с целевой ценой 43 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,95%, стоп-приказ: 38,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению экспертов, переориентация на Восток, развитие портовой инфраструктуры и запуск новых логистических цепочек должны привести к существенному росту грузопотока в ближайшие месяцы и годы. У ДВМП уже есть две дочерние компании в Пекине и Шанхае, и недавно первый вице-президент ДВМП подтвердил планы по открытию еще двух филиалов в Китае. Данную новость можно рассматривать как позитив даже в среднесрочном периоде, отмечается в комментарии.

"С технической точки зрения цена активно пытается закрепиться после пробоя сопротивления на уровне 40 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 38,50 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,38", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) - одна из крупнейших российских судоходных компаний. Является одним из главных бенефициаров проходящей трансформации и адаптации российской экономики.

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