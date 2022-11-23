ОФЗ могут сыграть главную роль в финансировании дефицита бюджета - Райффайзенбанк

ОФЗ могут сыграть главную роль в финансировании дефицита бюджета РФ, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Минфин На аукционах прошлой недели провел рекордное размещение ОФЗ, преимущественно за счет нового "флоатера" ПК-29022, который был размещен в полном доступном объеме, 750 млрд руб., - напоминают аналитики банка. - Судя по всему, наличие такого спроса на госдолг может сделать ОФЗ основным источником покрытия дефицита бюджета. Комментируя изменившуюся стратегию заимствований, А. Силуанов заявил, что ведомство и дальше готово "привлекать ресурсы на рынке на приемлемых условиях". На текущий момент, с начала года Минфин привлек ~1,4 трлн руб. (при этом объем погашений в этом году составил ~0,6 трлн руб., половина из которых пришлась на "флоатеры") - нетто-заимствования пока покрывают ~60% официальной оценки бюджетного дефицита (1,3 трлн руб., которая по факту может оказаться больше)".

По мнению экспертов Райффайзенбанка, в сложившихся условиях Минфин, скорее всего, продолжит проведение безлимитных аукционов. Ограничивать объем размещений будет их повышенная стоимость - так, например, доходности классических выпусков зафиксировались на относительно высоком уровне (для 10-летних бумаг - около 10,3%), что делает их размещение достаточно дорогим даже без учета возможной премии ко вторичному рынку.

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