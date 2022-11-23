.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром возобновил снижение во главе с TCS Group, индекс Мосбиржи просел к 2180п
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%, после падения на 3,1% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 3,5%. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%
 
Депутаты начали разработку проекта поправок для создания российской криптобиржи
В Госдуме начали разрабатывать проект поправок для создания в России национальной криптобиржи. В середине ноября депутаты обсудили с участниками рынка требующиеся для этого изменения в закон "О цифровых финансовых активах". Об этом "Ведомостям"...
 
Субсидию на лизинг спецтехники могут увеличить в 6 раз
На финансирование программы субсидирования лизинга дорожно-строительной техники в следующем году хотят выделить еще 5 млрд рублей - в дополнение к уже предусмотренному 1 млрд. Такое предложение направлено в Минпромторг, соответствующие поправки...
 
Банки реализуют просроченную задолженность через онлайн-аукционы
По итогам октября для реализации через российские торговые онлайн-площадки было выставлено 33,4 млрд руб. просроченных долгов, переданных банками по цессионной схеме (когда просроченная задолженность выкупается у кредитора). Это максимальное...
 
23 ноября 2022 года 11:45

Рынок акций РФ утром возобновил снижение во главе с TCS Group, индекс Мосбиржи просел к 2180п

Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ утром в среду возобновил снижение, несмотря на улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $89 за баррель), инвесторы ожидают западных новостей по "ценовому потолку" для нефти из России; индекс Мосбиржи просел в район 2180 пунктов во главе с расписками TCS Group.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2183,09 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1137,37 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,7%.

Доллар стоит 60,48 рубля (-0,21 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-4,7%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

TCS Group возобновила раскрытие абсолютных значений ряда финансовых показателей: в III квартале 2022 года группа получила 5,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 2,8 раза меньше прибыли за аналогичный период 2021 года (16,5 млрд рублей). Как говорится в сообщении группы, за 9 месяцев 2022 года чистая прибыль сократилась в 4,6 раза - до 10,1 млрд рублей по сравнению с 46,8 млрд рублей прибыли за январь-сентябрь 2021 года.

Снижение чистой прибыли в III квартале группа TCS объясняет ростом стоимости фондирования и консервативным подходом к формированию резервов. При этом уровень резервов TCS не раскрыла.

Подорожали утром в среду акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "Московской биржи" (+0,1%).

США и союзные им страны планируют 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60-70 за баррель, сообщила во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно согласовать цену на нефть. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, Китай отчитывается о замедлении темпов распространения COVID-19, что обещает если не улучшение экономической ситуации, то ее стабилизацию в КНР. Финансовые СМИ пишут о нерешительности Евросоюза по вопросу ценового лимита для российской нефти. Саудовская Аравия намекает на то, что слухи о планах повышения добычи преувеличены, а вместо этого может обсуждаться вопрос о дальнейшем сокращении производства. Соответственно, на российском рынке будет чуть больше нефтяного оптимизма, а также надежд на стабилизацию торговых ожиданий по Китаю. Рубль способен продолжить укрепление благодаря спросу со стороны экспортеров в рамках налогового периода, полагает Кочетков.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи и рубль останутся в боковике.

Основным препятствием для роста нефтяных котировок является резкое ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае. Ценовой "потолок" для российской нефти может быть установлен Западом в диапазоне $60-70 за баррель. Российская нефть пока торгуется посередине этого диапазона, то есть "потолок" может быть вполне рыночным. Это значит, что хотя Россия и откажется от поставок нефти странам, принявшим нерыночные условия, но она может вполне комфортно поставлять нефть в Китай и Индию, с использованием западной системы страхования перевозок. Таким образом, объем добычи и продаж российскими компаниями может сократиться несильно.

В целом, картина по индексу МосБиржи не меняется - на рынке сохраняется волатильный боковик. Пока нет поводов для штурма преграды 2250 пунктов. Скорее всего, это произойдет ближе к концу года, когда с рынка уйдет неопределенность по поводу российской нефти, а нефтянку начнут более активно "подбирать" под дивиденды, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в течение дня ожидается объявление уровня потолка цен на российскую нефть, введению которого может предшествовать 45-дневный переходный период.

Покупателям нефти мешает ухудшение экономических перспектив Китая из-за коронавируса. Американский институт нефти сообщил о сокращении нефтяных запасов в стране на прошлой неделе на 4,80 млн баррелей, а от Минэнерго США в среду ожидают данных об уменьшении запасов примерно на 1 млн баррелей - позитивный для цен сигнал. Страны "большой семерки" также должны объявить лимит цен на российскую нефть, который планируется пересматривать несколько раз в год. США при этом исключили из механизма нефть, существенно переработанную за пределами России, отмечает аналитик.

В США индексы акций накануне выросли на 1,2-1,4% во главе с S&P500 и Nasdaq в ожидании публикации в среду протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), когда регулятор в очередной раз увеличил ставку на 75 базисных пунктов и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема на последующих заседаниях.

В понедельник главы федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда и Сан-Франциско Лоретта Местер и Мэри Дейли дали понять, что Федрезерв замедлит темпы повышения процентной ставки в следующем месяце, подчеркнув при этом, что необходимость дальнейшего ужесточения политики сохраняется.

В Азии в среду также преобладал рост индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Сдерживающим фактором для Китая остается обеспокоенность инвесторов ростом числа заражений COVID-19 и вводимыми властями ограничительными мерами. Так, власти Шанхая с 24 ноября ужесточают правила для приезжающих в город людей, сообщает Trading Economics.

Заболеваемость COVID-19 растет по всей стране. Накануне в Китае выявили более 28 тыс. новых случаев заражения. В китайской столице зафиксировали более 1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало самым большим показателем для Пекина за все время с начала пандемии.

На нефтяном рынке в среду цены пытаются продолжить рост. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $88,96 за баррель (+0,7% и +1% во вторник), январская цена WTI - $81,48 за баррель (+0,7% и +1,1% во вторник).

Нефтяной рынок демонстрировал слабость в начале текущей недели, когда цены опустились до январских минимумов после появления в СМИ сообщений о том, что Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК обсуждали возможность увеличения квоты на добычу нефти на 500 тыс. б/с в рамках соглашения ОПЕК+. Однако позднее министр энергетики Саудовской Аравии опроверг эти сообщения и отметил, что альянс придерживается согласованного сокращения добычи и будет принимать решения исходя из баланса спроса и предложения на рынке. Это дало положительный импульс ценам на нефть.

Кроме того, рынок готовится к введению западными странами потолка цен на российскую нефть, данная мера начнет действовать с 5 декабря.

Между тем негативным фактором для рынка по-прежнему остаются сообщения из Китая, где регистрируется новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Трейдеры опасаются падения спроса в КНР из-за введения новых локдаунов в стране, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-11,4% и -5,7% "префы"), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-1,5%).

ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-0,9%) в третьем квартале 2022 года увеличило чистый убыток по МСФО в 2,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года, до 927,6 млн рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 3,4% - до 11,247 млрд рублей.

Подорожали бумаги ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+25,5% и +18,1% "префы"), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+10,1%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 4,77 млрд рублей (из них 1,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 855,38 млн рублей на бумаги "Полюса" и 241,73 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 ноября 2022 года 19:46
Рынок акций РФ превысил 2210п по индексу Мосбиржи во главе с бумагами золотодобытчиков, просела TCS Group после финотчета
Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за внешними фондовыми площадками и на фоне прогнозов по динамике ВВП РФ в текущем году, подъем сдерживался подешевевшей нефтью (Brent откатилась ниже $85 за баррель). Индекс Мосбиржи превысил 2210 пунктов во главе с бумагами золотодобытчиков, при этом подешевели расписки TCS Group (-2,7%) после выхода квартального отчета.    читать дальше
.
23 ноября 2022 года 19:31
Рубль по итогам дня развернулся вниз и подешевел к доллару и евро вслед за усилившей падение нефтью
Москва. 23 ноября. Доллар США и евро отыграли потери первой половины дня и немного повысились на "Московской бирже" по итогам торгов среды, рубль развернулся вниз и подешевел к бивалютной корзине вслед за усилившей падение нефтью.    читать дальше
.
23 ноября 2022 года 19:08
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует покупать акции Московской биржи с целью 114 руб
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует покупать акции "Московской биржи" с целевой ценой 114 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущих уровней, сообщается в материале аналитика Виктора Тунева. "Акции основной инфраструктурной организации на финансовом рынке России торгуются с...    читать дальше
.
23 ноября 2022 года 19:00
Котировки евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на растущие в цене UST
Москва. 23 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на растущие в цене второй день подряд американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.    читать дальше
.
23 ноября 2022 года 18:54
Акции Полюса привлекательны для покупки на текущих уровнях - ПСБ
Акции "Полюса" привлекательны для покупки с целевой ценой 9400 руб. за штуку, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Бумаги "Полюса" активно растут второй день, ощутимо обгоняя остальные акции российского фондового рынка, - отмечают аналитики банка. - Считаем, что акции "Полюса" остаются...    читать дальше
.
23 ноября 2022 года 18:40
Потенциал существенного роста цен ОФЗ в ближайшее время отсутствует - ITinvest
Потенциал для существенного ценового роста рублевых гособлигаций в ближайшее время отсутствует, считают эксперты ITinvest. "Итоговое заседание Банка России по денежно-кредитной политике (ДКП) в этом году пройдет 16 декабря. Наш базовый прогноз пока остается неизменным и предполагает сохранение...    читать дальше
.
23 ноября 2022 года 18:00
Расхождение рынков акций и гособлигаций США создает риски для рынка акций РФ - "Открытие Инвестиции"
Расхождение между рынками акций и гособлигаций США создает риски для российского фондового рынка, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Олега Сыроваткина. "Рынок акций США в 2022 году показывает высокую...    читать дальше
.
23 ноября 2022 года 17:39
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Xiaomi на уровне HKD13,3
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций Xiaomi на уровне 13,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании. "Производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi по итогам...    читать дальше
.
23 ноября 2022 года 17:16
Акции Canadian Solar привлекательны для долгосрочных покупок - Freedom Finance Global
Акции Canadian Solar привлекательны для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость - на уровне $43 за штуку, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Дмитрия Поздянкова. "22 ноября эмитент отчитался за третий квартал текущего года. Продажи компании оказались ниже ожиданий, но...    читать дальше
.
23 ноября 2022 года 16:43
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Dollar Tree на уровне $165
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Dollar Tree на уровне $165 за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика инвестиционной компании Севака Араратяна. "Курс на наращивание объема продаж товаров первой необходимости наряду с устойчиво высокими затратами на их закупку...    читать дальше
.
23 ноября 2022 года 16:15
Вероятно снижение цены акций HP в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Вероятно снижение котировок акций HP Inc. в ближайшее время, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев. "Результаты HP по итогам 4К22 ф.г. практически совпали с прогнозами рынка. Компания сократит примерно 10% персонала из-за резкого падения спроса на ПК, которое, как...    читать дальше
.
23 ноября 2022 года 15:54
Возможен среднесрочный рост цены акций Полюса - "Велес Капитал"
Котировки акций ПАО "Полюс" в целом обладают потенциалом развития роста в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций золотодобытчиков в среду развивали уверенное повышение, несмотря на сохранение локальной слабости цен на...    читать дальше
.
23 ноября 2022 года 15:32
S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3990-4040п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3990-4040 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "После пробоя вверх сопротивления на отметке 4000 пунктов не исключен дальнейший рост S&P 500. Следующее сопротивление для индекса...    читать дальше
.
23 ноября 2022 года 15:30
Рубль днем подрастает к доллару и евро благодаря подготовке к основным налоговым платежам месяца и аукционам Минфина
Москва. 23 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" днем в среду, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца и аукционам Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.    читать дальше
.
23 ноября 2022 года 15:12
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Analog Devices с целью $188
S Express открыл торговую идею "покупать акции Analog Devices с целью $188 за штуку" с горизонтом инвестирования до 6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 11,9%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Евгений Калянов обращает внимание на следующие...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.