Рынок акций РФ утром возобновил снижение во главе с TCS Group, индекс Мосбиржи просел к 2180п

Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ утром в среду возобновил снижение, несмотря на улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $89 за баррель), инвесторы ожидают западных новостей по "ценовому потолку" для нефти из России; индекс Мосбиржи просел в район 2180 пунктов во главе с расписками TCS Group.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2183,09 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1137,37 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,7%.

Доллар стоит 60,48 рубля (-0,21 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-4,7%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

TCS Group возобновила раскрытие абсолютных значений ряда финансовых показателей: в III квартале 2022 года группа получила 5,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 2,8 раза меньше прибыли за аналогичный период 2021 года (16,5 млрд рублей). Как говорится в сообщении группы, за 9 месяцев 2022 года чистая прибыль сократилась в 4,6 раза - до 10,1 млрд рублей по сравнению с 46,8 млрд рублей прибыли за январь-сентябрь 2021 года.

Снижение чистой прибыли в III квартале группа TCS объясняет ростом стоимости фондирования и консервативным подходом к формированию резервов. При этом уровень резервов TCS не раскрыла.

Подорожали утром в среду акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "Московской биржи" (+0,1%).

США и союзные им страны планируют 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60-70 за баррель, сообщила во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно согласовать цену на нефть. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, Китай отчитывается о замедлении темпов распространения COVID-19, что обещает если не улучшение экономической ситуации, то ее стабилизацию в КНР. Финансовые СМИ пишут о нерешительности Евросоюза по вопросу ценового лимита для российской нефти. Саудовская Аравия намекает на то, что слухи о планах повышения добычи преувеличены, а вместо этого может обсуждаться вопрос о дальнейшем сокращении производства. Соответственно, на российском рынке будет чуть больше нефтяного оптимизма, а также надежд на стабилизацию торговых ожиданий по Китаю. Рубль способен продолжить укрепление благодаря спросу со стороны экспортеров в рамках налогового периода, полагает Кочетков.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи и рубль останутся в боковике.

Основным препятствием для роста нефтяных котировок является резкое ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае. Ценовой "потолок" для российской нефти может быть установлен Западом в диапазоне $60-70 за баррель. Российская нефть пока торгуется посередине этого диапазона, то есть "потолок" может быть вполне рыночным. Это значит, что хотя Россия и откажется от поставок нефти странам, принявшим нерыночные условия, но она может вполне комфортно поставлять нефть в Китай и Индию, с использованием западной системы страхования перевозок. Таким образом, объем добычи и продаж российскими компаниями может сократиться несильно.

В целом, картина по индексу МосБиржи не меняется - на рынке сохраняется волатильный боковик. Пока нет поводов для штурма преграды 2250 пунктов. Скорее всего, это произойдет ближе к концу года, когда с рынка уйдет неопределенность по поводу российской нефти, а нефтянку начнут более активно "подбирать" под дивиденды, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в течение дня ожидается объявление уровня потолка цен на российскую нефть, введению которого может предшествовать 45-дневный переходный период.

Покупателям нефти мешает ухудшение экономических перспектив Китая из-за коронавируса. Американский институт нефти сообщил о сокращении нефтяных запасов в стране на прошлой неделе на 4,80 млн баррелей, а от Минэнерго США в среду ожидают данных об уменьшении запасов примерно на 1 млн баррелей - позитивный для цен сигнал. Страны "большой семерки" также должны объявить лимит цен на российскую нефть, который планируется пересматривать несколько раз в год. США при этом исключили из механизма нефть, существенно переработанную за пределами России, отмечает аналитик.

В США индексы акций накануне выросли на 1,2-1,4% во главе с S&P500 и Nasdaq в ожидании публикации в среду протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), когда регулятор в очередной раз увеличил ставку на 75 базисных пунктов и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема на последующих заседаниях.

В понедельник главы федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда и Сан-Франциско Лоретта Местер и Мэри Дейли дали понять, что Федрезерв замедлит темпы повышения процентной ставки в следующем месяце, подчеркнув при этом, что необходимость дальнейшего ужесточения политики сохраняется.

В Азии в среду также преобладал рост индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Сдерживающим фактором для Китая остается обеспокоенность инвесторов ростом числа заражений COVID-19 и вводимыми властями ограничительными мерами. Так, власти Шанхая с 24 ноября ужесточают правила для приезжающих в город людей, сообщает Trading Economics.

Заболеваемость COVID-19 растет по всей стране. Накануне в Китае выявили более 28 тыс. новых случаев заражения. В китайской столице зафиксировали более 1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало самым большим показателем для Пекина за все время с начала пандемии.

На нефтяном рынке в среду цены пытаются продолжить рост. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $88,96 за баррель (+0,7% и +1% во вторник), январская цена WTI - $81,48 за баррель (+0,7% и +1,1% во вторник).

Нефтяной рынок демонстрировал слабость в начале текущей недели, когда цены опустились до январских минимумов после появления в СМИ сообщений о том, что Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК обсуждали возможность увеличения квоты на добычу нефти на 500 тыс. б/с в рамках соглашения ОПЕК+. Однако позднее министр энергетики Саудовской Аравии опроверг эти сообщения и отметил, что альянс придерживается согласованного сокращения добычи и будет принимать решения исходя из баланса спроса и предложения на рынке. Это дало положительный импульс ценам на нефть.

Кроме того, рынок готовится к введению западными странами потолка цен на российскую нефть, данная мера начнет действовать с 5 декабря.

Между тем негативным фактором для рынка по-прежнему остаются сообщения из Китая, где регистрируется новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Трейдеры опасаются падения спроса в КНР из-за введения новых локдаунов в стране, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-11,4% и -5,7% "префы"), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-1,5%).

ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-0,9%) в третьем квартале 2022 года увеличило чистый убыток по МСФО в 2,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года, до 927,6 млн рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 3,4% - до 11,247 млрд рублей.

Подорожали бумаги ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+25,5% и +18,1% "префы"), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+10,1%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 4,77 млрд рублей (из них 1,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 855,38 млн рублей на бумаги "Полюса" и 241,73 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").