BCS Express назвал топ-5 акций Китая, привлекательных для покупки

BCS Express назвал топ-5 привлекательных для покупки акций компаний Китая с капитализацией более 100 млрд HKD, которые доступны на СПБ Бирже.

В топ-5 вошли бумаги Sunny Optical, Geely, Xiaomi, Techtronic Industries и JD.com.

"Sunny Optical - крупный китайский разработчик и производитель оптики. С начала года акции упали более чем на 64%. Драйверами выступает устойчивость рынка смартфонов, а также внедрение технических новинок на рынке автомобилей, включая камеры для автономного вождения", - пишут аналитики инвесткомпании.

Акции одного из крупнейших автопроизводителей Geely потеряли 52% в 2022г. Ключевыми драйверами, на взгляд экспертов, являются увеличение производства и выход на новые рынки, включая международные.

Бумаги Xiaomi упали на 47% с начала года. "Помимо смартфонов, компания производит планшеты и компьютеры, часы и аксессуары, одежду и другие продукты, не связанные с техникой. Ключевыми драйверами остаются рост международного присутствия и увеличение доли на рынке смартфонов", - отмечается в комментарии.

Котировки Techtronic Industries упали почти на 43% в текущем году. Основной драйвер - увеличение доли на рынке.

Акции JD.com Inc. потеряли почти 27% с начала года. "Онлайн-продажи в Китае занимают свыше 55%, а простор для роста все еще остается. Имея большую клиентскую базу, компания может легко вводить новые услуги и возможности, например финтех", - указывают аналитики BCS Express.

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