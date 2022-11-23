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Главная / Мнения аналитиков / BCS Express назвал топ-5 акций Китая, привлекательных для покупки
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23 ноября 2022 года 12:54
BCS Express назвал топ-5 акций Китая, привлекательных для покупки
BCS Express назвал топ-5 привлекательных для покупки акций компаний Китая с капитализацией более 100 млрд HKD, которые доступны на СПБ Бирже. В топ-5 вошли бумаги Sunny Optical, Geely, Xiaomi, Techtronic Industries и JD.com. "Sunny Optical - крупный китайский разработчик и производитель оптики. С начала года акции упали более чем на 64%. Драйверами выступает устойчивость рынка смартфонов, а также внедрение технических новинок на рынке автомобилей, включая камеры для автономного вождения", - пишут аналитики инвесткомпании. Акции одного из крупнейших автопроизводителей Geely потеряли 52% в 2022г. Ключевыми драйверами, на взгляд экспертов, являются увеличение производства и выход на новые рынки, включая международные. Бумаги Xiaomi упали на 47% с начала года. "Помимо смартфонов, компания производит планшеты и компьютеры, часы и аксессуары, одежду и другие продукты, не связанные с техникой. Ключевыми драйверами остаются рост международного присутствия и увеличение доли на рынке смартфонов", - отмечается в комментарии. Котировки Techtronic Industries упали почти на 43% в текущем году. Основной драйвер - увеличение доли на рынке. Акции JD.com Inc. потеряли почти 27% с начала года. "Онлайн-продажи в Китае занимают свыше 55%, а простор для роста все еще остается. Имея большую клиентскую базу, компания может легко вводить новые услуги и возможности, например финтех", - указывают аналитики BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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