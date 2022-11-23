Sber CIB позитивно оценивает перспективы золотодобывающих компаний РФ

Аналитики Sber CIB по-прежнему позитивно оценивают перспективы российских золотодобывающих компаний, сообщается в материале инвестбанка.

"Экспорт золота из России в КНР, по данным Главного таможенного управления Китая, в октябре достиг 2,16 тонн или $124,6 млн (золото поставлялось в полуобработанном и необработанном виде, то есть в форме золотосодержащего концентрата, а не слитков). Это подразумевает его двукратный рост относительно уровней сентября этого года и октября 2021 года. По нашему аналитиков, такие данные говорят о том, что в октябре поставки золотосодержащего концентрата из России в Китай нормализовались. В предыдущие месяцы негативное влияние на них оказывали карантинные меры в Китае, что привело к накоплению товарных запасов у российских производителей золота. Новость благоприятна для Polymetal, у которого концентрат, производимый на российских активах, обеспечивает около 33% совокупных продаж и поставляется в Китай. Тем не менее рост заболеваемости коронавирусом в Китае и связанные с этим карантинные меры могут негативно отразиться на поставках в конце текущего года. Впрочем, считаем эти сложности временными и по-прежнему позитивно оцениваем перспективы золотодобывающих компаний", - пишут эксперты в комментарии.

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