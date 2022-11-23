Операционный доход ТCS может превысить 310 млрд руб. по итогам года - Freedom Finance Global

Операционный доход ТCS может превысить 310 млрд руб. по итогам года, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"ТCS может опубликовать результаты за III квартал, - отмечается в комментарии. - Консенсус в отношении показателей отсутствует. Во втором квартале процентный доход группы вырос на 30%, до 52,2 млрд руб., а комиссионный увеличился на 64% г/г, до 32,2 млрд руб. Число активных клиентов повысилось на 50% г/г, до 17,3 млн, ежедневное число пользующихся услугами финтеха выросло на 79%, до 7,5 млн. Предполагаем, что основные показатели группы за июль-сентябрь улучшились благодаря притоку средств клиентов и увеличению их числа, а также ввиду сокращения резервов. По итогам года операционный доход может превысить 310 млрд руб.".

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