Текущие ограничения слабо отразятся на российском экспорте нефти - "Солид Брокер"

Текущие ограничения слабо отразятся на российском экспорте нефти, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Минфин США выпустил две генеральные лицензии, регулирующие ограничительные меры против российского нефтяного сектора. Из первого документа следует, что потолок цен не будет вводиться на нефть, прошедшую существенную переработку за пределами России. В другом документе указано, что США и их союзники не будут включать в предельную цену на нефть расходы на ее транспортировку и услуги страхования", - напоминают эксперты.

США, по сути, ослабляют ограничения по экспорту российской нефти и нефтепродуктов, полагают аналитики "Солид Брокер", однако полностью эмбарго и введение потолка цен не отменяется.

"Текущие ограничения слабо отразятся на российском экспорте. По факту, компании могут поставлять нефть в нейтральные страны, там её перерабатывать и затем продавать в "недружественные" страны. Экспорт сырой нефти в "недружественные" страны может осуществляться т.н. "серым" танкерным флотом, где происхождение нефти определить трудно. Поэтому, не считая незначительных трудностей на начальном этапе, эмбарго не должно помешать поставкам российской нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Трубопроводные поставки в ЕС будут продолжаться, как и прежде", - отмечается в комментарии.

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