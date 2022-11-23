BCS Express рекомендует покупать акции Analog Devices с прогнозной ценой $220

BCS Express рекомендует покупать акции Analog Devices с прогнозной стоимостью на уровне $220 за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Чипмейкер Analog Devices опубликовал результаты за IV квартал 2022 финансового года (III календарный квартал) и за полный финансовый год. Релиз отчетности вызвал повышенный интерес со стороны покупателей. Сильные результаты седьмой квартал подряд во всех сегментах видения бизнеса, поддерживаемые продолжающимися контрактными заказами в условиях высокого спроса на полупроводниковую продукцию, подталкивают котировки акций эмитента вверх", - указывает эксперт Евгений Калянов.

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