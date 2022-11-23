Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $85-90/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $85-90 за баррель Brent в среду, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена нефти Brent во вторник тяготела к активному восстановительному росту, но завершила вторник ростом лишь на 1%. Поддержку котировкам оказали опровержения странами ОПЕК слухов о якобы обсуждении картелем плана повышения добычи. Способствовало отскоку и улучшение настроений на фондовых рынках. Несмотря на отскок, нефтяной рынок смотрится не очень уверенно из-за сохраняющихся опасений по спросу в КНР и Европе. Ждем, что и в среду Brent продолжит проторговывать диапазон $85-90/барр. Сильных конъюнктурных поводов для развития роста пока не видим", - пишет эксперт банка.

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