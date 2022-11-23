Рубль может укрепиться до 60,3 руб./$1 в среду - Sber CIB

Курс рубля может укрепиться до уровня 60,3 руб./$1 на торгах в среду, экспортеры продолжат наращивать продажи валюты, полагают аналитики Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent могут превысить отметку $90 за баррель из-за опасений по поводу стабильности поставок сырья, считают эксперты инвестбанка.

Ситуация на рынке госдолга в среду будет зависеть от результатов аукционов по размещению ОФЗ, отмечают в Sber CIB. "Если Минфин не предоставит значительной премии при размещении выпуска с фиксированным купоном, то доходности могут снизиться на несколько базисных пунктов. При этом, по нашему мнению, высока и вероятность обратного сценария", - пишут они в комментарии.

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