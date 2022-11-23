Вероятен рост спроса на акции "нефтянки" и финсектора в среду - ПСБ

Вероятен рост спроса на акции нефтяных компаний и финансового сектора в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Конъюнктуру мировых рынков на утро среды мы оцениваем как слабо позитивную, - отмечает эксперт. - Азиатские рынки инерционно повышаются, в небольшом "плюсе" фьючерсы на европейские индексы. Однако фьючерсы на индексы США - у уровней закрытия вчерашних торгов, а цены на ключевые виды сырья демонстрируют сдержанную разнонаправленную динамику".

Аналитик банка считает, что индекс Мосбиржи в среду постарается продвинуться в зону 2200-2250 пунктов. "В отсутствие ухудшения ситуации на товарных рынках ожидаем сохранения спроса на бумаги металлургов и оживления - на акции "нефтянки" и финсектора. В центре внимания инвесторов сегодня - объявление странами G7 потолка цен на нефть из России", - пишет Локтюхов.

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