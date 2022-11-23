Индекс Мосбиржи, скорее всего, пока останется в боковике - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, пока продолжит торговаться в боковике, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Картина по индексу Мосбиржи в целом не меняется - на рынке сохраняется волатильный боковик. Пока не видим поводов для штурма преграды на уровне 2250 пунктов. Скорее всего, это произойдет ближе к концу текущего года, когда с рынка уйдет неопределенность по поводу российской нефти, а нефтянку начнут более активно подбирать под дивиденды", - пишет эксперт в комментарии.

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