Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика США, еврозоны и России:

- Индексы PMI для США и еврозоны в ноябре;

- Индекс цен производителей и промышленное производство в России за октябрь;

- Продажи нового жилья и заказы на товары длительного пользования в США за октябрь.

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