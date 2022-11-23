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23 ноября 2022 года 09:41

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 23 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы закрылись ростом более чем на 1% во вторник в ожидании публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол будет обнародован вечером в среду. На прошлом заседании Федрезерв в очередной раз увеличил ставку на 75 базисных пунктов и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема на последующих заседаниях. В понедельник главы федеральных резервных банков Кливленда и Сан-Франциско Лоретта Местер и Мэри Дейли дали понять, что Федрезерв замедлит темпы повышения процентной ставки в следующем месяце, подчеркнув при этом, что необходимость дальнейшего ужесточения политики сохраняется.

Азиатские рынки акций увеличиваются в ходе торгов в среду вслед за подъемом американских фондовых индексов днем ранее, при этом биржи Японии не работают в связи с праздничным днем в стране. Исключением выступает рынок материкового Китая, который демонстрирует слабую негативную динамику из-за усиления обеспокоенности трейдеров ростом числа заражений COVID-19 и вводимых властями ограничительных мер. Так, власти Шанхая с 24 ноября ужесточают правила для приезжающих в город людей. Заболеваемость COVID-19 растет по всей стране. Во вторник в Китае выявили более 28 тыс. новых случаев заражения. В китайской столице зафиксировали более 1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало самым большим показателем для Пекина за все время с начала пандемии. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:01 МСК опустился менее чем на 0,1%.

Вместе с тем гонконгский индикатор Hang Seng к 8:01 МСК увеличился на 0,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 7:57 МСК выросло на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии. Инвесторы взвешивают риски сокращения как предложения, так и спроса. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составила $88,4 за баррель, что всего на 0,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1%, до $88,36 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $81,03 за баррель, что на 0,1% больше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт вырос в цене на 1,14%, до $80,95 за баррель.

Нефтяной рынок демонстрировал слабость в начале текущей недели, когда цены опустились до январских минимумов после появления в СМИ сообщений о том, что Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК обсуждали возможность увеличения квоты на добычу нефти на 500 тыс. б/с в рамках соглашения ОПЕК+. Однако позднее министр энергетики Саудовской Аравии опроверг данные сообщения и отметил, что альянс придерживается согласованного сокращения добычи и будет принимать решения исходя из баланса спроса и предложения на рынке. Это дало положительный импульс ценам на нефть.

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка остаются сообщения из Китая, где регистрируется новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Трейдеры опасаются падения спроса в КНР из-за введения новых локдаунов в стране, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире.

Кроме того, нефтяной рынок готовится к введению западными странами потолка цен на российскую нефть. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники написала, что государства G7 могут согласовать это решение в среду. Согласно изданию, наиболее вероятный уровень цены российской нефти, который обсуждают западные политики, составляет $60 за баррель, при этом участники дискуссии договорились, что он не должен превысить $70 за баррель. Данная мера, как сообщается, начнет действовать с 5 декабря.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил почти 8,8 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,04 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 ноября снизился всего на 0,01% и составил 109,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 817,37 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+0,39%), "МТС-001P-20" (+0,32%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,36%), "РЖД-001P-17R" (-0,27%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" завершила размещение 5-летних облигаций серии БО-004Р-02 с офертой через 2 года объемом 4,6 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск проходил 17-18 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,45% годовых.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило ставку 1-го купона ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ серии БО-001P-25 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 9,35% годовых. Сбор заявок прошел 18 ноября. Срок обращения выпуска - 9,9 года. Ожидаемая дюрация - около 2,6 лет. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 23 ноября.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П07 объемом 20 млрд рублей на уровне 9% годовых. Ставке соответствует доходность в размере 9,2% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Сбор заявок на облигации прошел 22 ноября. Техразмещение запланировано на 25 ноября.

Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-18 на уровне 9,25% годовых и увеличил объем размещения с "не менее 5 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,46% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 22 ноября. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 28 ноября.

ООО "РЕСО-лизинг" планирует 24 ноября с 11:00 до 15:00 МСК собрать заявки на 10-летний выпуск облигаций серии БО-02П-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 230 базисных пунктов. Букбилдинг пройдет по спреду к ключевой ставке. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 1,5 года. Техразмещение запланировано на 28 ноября.

ВТБ (MOEX: VTBR) 25 ноября планирует начать размещение выпуска годовых облигаций серии Б-1-307 объемом 5 млрд рублей. Дата окончания размещения - 23 декабря или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,15% годовых, купоны квартальные.

ООО "ДелоПортс" установило ставку 15-18-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 0,01% годовых. Эмитент завершил размещение 10-летних дебютных бондов на 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых. Купонный период - полгода. По бондам 24 ноября предстоит оферта.

ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) приняло решение 6 декабря досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Семилетний выпуск компания разместила в декабре 2019 года по ставке полугодового купона 7,25% годовых до оферты с исполнением 8 декабря 2022 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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