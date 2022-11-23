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23 ноября 2022 года 09:15

Негативным фактором для рынка нефти остаются новости из Китая

Фондовые индексы США закрылись ростом во вторник. Фондовые индексы Азии преимущественно растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть слабо снижаются утром в среду.

Американские фондовые индексы закрылись ростом более чем на 1% во вторник в ожидании публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Протокол будет обнародован вечером в среду. На прошлом заседании Федрезерв в очередной раз увеличил ставку на 75 базисных пунктов и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема на последующих заседаниях.

В понедельник главы федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда и Сан-Франциско Лоретта Местер и Мэри Дейли дали понять, что Федрезерв замедлит темпы повышения процентной ставки в следующем месяце, подчеркнув при этом, что необходимость дальнейшего ужесточения политики сохраняется.

Старший стратег B. Riley Wealth Management Арт Хоган напомнил, что в четверг американский рынок будет закрыт в связи с празднованием Дня благодарения, и в пятницу многие трейдеры возьмут отгулы, поэтому объемы торгов на этой неделе будут ниже обычного.

"В таких условиях движения в обе стороны зачастую бывают особенно выраженными", - отметил он.

Также участники рынка оценивали корпоративные новости.

Рыночная стоимость Best Buy Co. (SPB: BBY) подскочила на 12,8% благодаря тому, что скорректированная прибыль и выручка ритейлера электроники в прошлом финквартале превзошли ожидания рынка.

Котировки бумаг Dick''s Sporting Goods (SPB: DKS) увеличились на 10% за счет сильных квартальных финпоказателей ритейлера спортивных товаров и ввиду улучшения годовых прогнозов.

Акции Dollar Tree (SPB: DLTR) подешевели на 7,8%. Американский оператор сетей магазинов фиксированных цен в третьем квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка, однако годовой прогноз компании не оправдал надежды инвесторов.

Цена бумаг Zoom Video Communications (SPB: ZM), предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, понизилась на 3,9%. Компания увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 5%, однако чистая прибыль компании упала в 7 раз из-за разовых факторов.

Капитализация Dell Technologies (SPB: DELL) увеличилась на 6,8%, несмотря на то, что компания сократила чистую прибыль в 15 раз в третьем квартале 2023 финансового года.

Акции Analog Devices (SPB: ADI) подорожали на 5,8%. Производитель полупроводниковой продукции в четвертом финансовом квартале увеличил чистую прибыль более чем в 12 раз, при этом выручка и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 397,82 пункта (1,18%) и составил 34098,1 пункта.

Лидерами роста среди компонентов индекса стали бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) и Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+3%). В минусе завершили торги акции лишь трех компаний из 30, входящих в расчет индекса, в том числе бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS) подешевели на 1,4%.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 53,64 пункта (1,36%) - до 4003,58 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 149,9 пункта (1,36%) и составил 11174,41 пункта.2

Азиатские рынки акций увеличиваются в ходе торгов в среду вслед за подъемом американских фондовых индексов днем ранее, при этом биржи Японии не работают в связи с праздничным днем в стране.

Исключением выступает рынок материкового Китая, который демонстрирует слабую негативную динамику из-за усиления обеспокоенности трейдеров ростом числа заражений COVID-19 и вводимых властями ограничительных мер, сообщает Trading Economics. Так, власти Шанхая с 24 ноября ужесточают правила для приезжающих в город людей.

Заболеваемость COVID-19 растет по всей стране. Во вторник в Китае выявили более 28 тыс. новых случаев заражения. В китайской столице зафиксировали более 1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало самым большим показателем для Пекина за все время с начала пандемии.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:01 МСК опустился менее чем на 0,1%.

Лидерами снижения выступают акции технологических компаний и представителей сферы здравоохранения, включая Essence Information Technology (-20%), Shijiazhuang Yilin (-6,9%), Guangdong Zhongshe (-9,9%).

Гонконгский индикатор Hang Seng к 8:01 МСК увеличился на 0,4%.

Наиболее существенный подъем на Гонконгской фондовой бирже показывают бумаги интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com, подорожавшие на 3% и 2,2% соответственно.

Также повышается стоимость Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,6%. Интернет-гигант сообщил после окончания сессии накануне, что в третьем квартале его чистый убыток резко снизился относительно аналогичного периода прошлого года, при этом скорректированная прибыль и выручка увеличились.

Кроме того, растут котировки акций нефтяной CNOOC (+1,8%), девелопера Longfor Group (+1,7%), интернет-компании Tencent (SPB: 700) (+1,4%), страховой Ping An Insurance (+1,3%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 7:57 МСК выросло на 0,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. повысились на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.

В том числе подорожали акции всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia и Australia & New Zealand Banking Group - на 0,3%, Westpac Banking - на 0,2%, National Australia Bank - на 0,8%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысились на 0,9% и 0,1% соответственно.

Кроме того, выросла стоимость энергетических компаний, включая Woodside Energy (+1,1%) и Beach Energy (+2,6%).

Цены на нефть слабо снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии. Инвесторы взвешивают риски сокращения как предложения, так и спроса.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск составляет $88,20 за баррель, что на $0,16 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,91 (1%), до $88,36 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,85 за баррель, что на $0,10 (0,12%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт вырос в цене на $0,91 (1,14%), до $80,95 за баррель.

Нефтяной рынок демонстрировал слабость в начале текущей недели, когда цены опустились до январских минимумов после появления в СМИ сообщений о том, что Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК обсуждали возможность увеличения квоты на добычу нефти на 500 тыс. б/с в рамках соглашения ОПЕК+. Однако позднее министр энергетики Саудовской Аравии опроверг данные сообщения и отметил, что альянс придерживается согласованного сокращения добычи и будет принимать решения исходя из баланса спроса и предложения на рынке. Это дало положительный импульс ценам на нефть.

Кроме того, рынок готовится к введению западными странами потолка цен на российскую нефть. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники написала, что государства G7 могут согласовать это решение в среду. Согласно изданию, наиболее вероятный уровень цены российской нефти, который обсуждают западные политики, составляет $60 за баррель, при этом участники дискуссии договорились, что он не должен превысить $70 за баррель. Данная мера, как сообщается, начнет действовать с 5 декабря.

"Цены на нефть пытаются найти подходящий центр тяжести, - отметил эксперт SPI Asset Management Стивен Иннес. - Трейдеры балансируют между сокращением добычи на 2 млн б/с, согласованным ранее ОПЕК+, надвигающимся эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ и планами G7 установить потолок цен".

Между тем негативным фактором для рынка по-прежнему остаются сообщения из Китая, где регистрируется новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Трейдеры опасаются падения спроса в КНР из-за введения новых локдаунов в стране, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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