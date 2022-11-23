"Финам" присвоил рейтинг "лучше рынка" акциям Самолета

"Финам" присвоил рейтинг "лучше рынка" акциям российского девелопера "Самолет", сообщается в материале инвестиционной компании.

Акции российских застройщиков являются одним из инструментов инвестирования в недвижимость, однако в текущей сложной экономической ситуации потенциал роста строительной отрасли ограничен, отмечает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

"Тенденция к сжатию платежеспособного спроса на новостройки сформировалась на фоне общего ухудшения благосостояния россиян и рекордно высоких цен на жилье, которые только сейчас перешли от роста к стагнации. Основной драйвер роста рынка недвижимости в виде ипотечных программ практически исчерпал себя - с 2023 года государство не планирует продлевать действие программы льготной ипотеки под 7%, а также начнет вводить ограничения на выдачу ипотеки от застройщиков по околонулевым ставкам, - пишет эксперт в обзоре. - Тем не менее "Самолет" продолжает демонстрировать высокие темпы роста финансовых показателей и единственный среди публичных конкурентов выплачивает дивиденды. Земельный банк компании - один из крупнейших в России, немаловажным фактором его роста выступает региональная диверсификация и экспансия за пределы Московского региона, а также выход на рынок загородной недвижимости. Ощутимым драйвером роста бизнеса эмитента выступает активное развитие в сегменте PropTech (digital-проекты на рынке недвижимости). Диверсификация бизнеса позволяет компании быть более устойчивой в условиях текущего сложного периода на рынке недвижимости".

ГК "Самолет" - одна из крупнейших российских корпораций в сфере девелопмента и PropTech. Компания входит в число системообразующих организаций российской экономики, занимая второе место в по объемам текущего строительства и ввода жилья в эксплуатацию.

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