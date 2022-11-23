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23 ноября 2022 года 09:09
Вероятно сохранение консолидации на рынке акций РФ в ближайшие дни - BCS Express
Вероятно сохранение консолидации на российском рынке акций в ближайшие сессии, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Российский рынок акций во вторник отыграл потери понедельника и вновь приблизился к отметке 2200 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом после небольшого всплеска торговой активности снова начали снижаться торговые объемы (до 25 млрд руб.). Высока вероятность, что их снижение на текущей неделе продолжится. Соответственно, снизится и амплитуда колебаний в "голубых фишках, - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии. - В ближайшей перспективе высока вероятность сохранения фазы боковой консолидации. Нейтральная динамика в "голубых фишках" - это сейчас базовый сценарий. При стабильном внешнем фоне позитивные драйверы смещены ближе к середине декабря-января, а в следующие несколько сессий можем увидеть смешанную динамику без выраженного тренда по рынку. По индексу Мосбиржи техническая картина пока не меняется. По-прежнему выделяем боковой коридор. О какой-то новой более-менее устойчивой тенденции можно будет рассуждать при пробое его границ. Сейчас они расположены на 2080-2120 пунктах снизу и на 2250 пунктах сверху". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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