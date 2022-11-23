23 ноября 2022 года 08:59
Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов к движению
Москва. 23 ноября. Доллар США и юань стабильны на "Московской бирже" на старте торгов в среду утром, рубль не показывает яркой динамики в ожидании новых стимулов к движению.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,685 руб./$1 (+0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,84 коп. выше уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 0,6 коп. - до 8,464 рубля.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", стабильность рубля обусловлена отсутствием ярких сигналов: цены на нефть слегка колеблются, мировые рынки капитала в основном в небольшом плюсе, за исключением американского, который закрылся с заметным ростом - более чем на 1% - поскольку инвесторы ожидают публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). При этом во второй половине недели ожидается снижение рыночной активности из-за Дня благодарения и "Черной пятницы" в США.
Протокол заседания ФРС будет обнародован вечером в среду. На прошлом заседании Федрезерв в очередной раз увеличил ставку на 75 базисных пунктов и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема на последующих заседаниях.
В понедельник главы федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда и Сан-Франциско Лоретта Местер и Мэри Дейли дали понять, что Федрезерв замедлит темпы повышения процентной ставки в следующем месяце, подчеркнув при этом, что необходимость дальнейшего ужесточения политики сохраняется.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду в основном растут: японский Nikkei 225 растет на 0,61%, гонконгский Hang Seng - на 0,34%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,61%, южнокорейский Kospi - на 0,61%, снижается лишь китайский CSI 300 - на 0,36%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается - на 0,06%.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $88,29 за баррель, что на 0,08% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,9 за баррель, что на 0,06% ниже итогового значения предыдущей сессии.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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