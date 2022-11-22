Рубль завершил торги вторника повышением к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и подготовке к основным налоговым платежам месяца

Москва. 22 ноября. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике на рынке нефти и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца.

Курс доллара США составил 60,68 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 16,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,3 руб./EUR1, подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,5 копейки - до 61,41 рубля. Курс китайского юаня не изменился относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 8,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрос к доллару и евро по итогам торгов вторника благодаря дорожающей нефти и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца. В пятницу им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, при этом во второй половине недели ожидается снижение рыночной активности из-за Дня благодарения и "Черной пятницы" в США.

Текущий уровень курса рубля отражает первоочередные потребности экономики РФ, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. "Курс рубля - плавающий, он будет определяться состоянием платежного баланса", - повторил Заботкин базовую установку денежно-кредитной политики ЦБ, отвечая на вопрос модератора форума Финансового университета о перспективах курса.

При этом Заботкин добавил, что "то, что он (курс рубля - ИФ) сейчас укрепился, это то, что способствует покупке нового оборудования и новых комплектующих, выстраиванию новых логистических цепочек, которые сильно подорожали для российского бизнеса". "И это объективно отражает то, что сейчас в первую очередь нужно для российской экономики", - заключил зампред ЦБ.

Инфляционное давление в России, по оперативным данным Росстата, пока остается пониженным, сообщил журналистам зампред ЦБ. Он подчеркнул, что решение по ключевой ставке в декабре будет приниматься исходя из поступающей информации. "Безусловно, данные по инфляционным ожиданиям тоже будут значимым фактором при принятии решения в декабре", - отметил Заботкин.

Свежие данные о динамике инфляционных ожиданий будут опубликованы 24 ноября. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 16 декабря.

Росстат ранее сообщил, что инфляция в РФ с 8 по 14 ноября 2022 года составила 0,06% после инфляции в 0,01%, 0,07%, 0,08% в предыдущие три недели. Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в России на 14 ноября замедлилась до 12,40% с 12,52% на 7 ноября и 12,63% на конец октября.

Министерство финансов России сообщило, что 23 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26240, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Суммарный объем остатков, доступных для размещения на всех трех запланированных на среду аукционах, составляет 621,55 млрд рублей по номиналу.

В понедельник президенты Федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда и Сан-Франциско Лоретта Местер и Мэри Дейли дали понять, что американский ЦБ замедлит темпы повышения базовой ставки в следующем месяце, подчеркнув при этом, что необходимость дальнейшего ужесточения политики сохраняется.

"Я полагаю, мы можем замедлить подъем ставки на следующем заседании, не вижу проблем с этим, - сказала Местер в интервью CNBC. - Однако я не думаю, что мы близки к тому, чтобы сделать паузу".

Дейли, в свою очередь, отметила, что Федрезерву следует помнить о временном лаге между принятием решений ФРС и их влиянием на реальную экономику. При этом она повторила, что видит необходимость в подъеме ставки как минимум до 5%.

В среду будет опубликован протокол заседания ФРС от 1-2 ноября, на котором американский ЦБ повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема. Публикация состоится в 22:00 МСК.

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) необходимо сохранить темпы повышения ключевых процентных ставок, чтобы убедить инвесторов в серьезности своих намерений по борьбе с инфляцией, заявил в интервью газете Financial Times член совета управляющих ЕЦБ и глава банка Австрии Роберт Хольцманн. Он готов поддержать очередное повышение ставки по депозитам ЕЦБ в декабре на 75 б.п. В случае такого подъема ее уровень достигнет 2,25%.

Цены на нефть ускорили рост в ходе вечерних торгов во вторник, поднявшись более чем на 1%. Инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения на глобальном топливном рынке.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2% - до $89,2 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли также на 2% - до $81,64 за баррель.

В ходе сессии накануне цены падали более чем на 5% на сообщениях в СМИ, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ изучают возможность увеличения квоты на добычу нефти в объеме до 500 тыс. баррелей в сутки на заседании 4 декабря.

Эр-Рияд, однако, опроверг это сообщение, заявив, что не исключает даже снижения производства для балансировки спроса и предложения.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал в Twitter, что его страна также не ведет никаких переговоров об изменении нынешних договоренностей по квотам, которые действуют до конца 2023 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, утром во вторник курс пары "доллар-рубль" тестировал отметку в 61 руб./$1, но завершил торги ниже этого уровня. "Помимо фактора налогового периода, поддержку рублю оказывали нефтяные цены, которые смогли перейти к росту после того, как представители ОПЕК+ опровергли сообщения о возможном повышении квот по добыче нефти. В связи с приближающимся пиком налогового периода (25-го ноября) рубль вряд ли будет заметно слабеть в среду, и курс пары "доллар-рубль", вероятно, останется ниже 61 руб./$1", - говорит Григорьев.

"На недельном депозитном аукционе Банк России заметно увеличил лимит привлечения средств - до 2,86 трлн руб., что не только превысило лимит недельной давности (2,15 трлн руб.), но и оказалось максимальным значением с начала сентября. Однако предстоящие в конце недели налоговые платежи, вероятно, помешали банкам воспользоваться предложенным ЦБ лимитом. Спрос в заявках на аукционе составил 1,66 трлн руб., оказавшись меньше уровня недельной давности почти на 200 млрд руб. На валютном рынке доллар, как и днем ранее, тестировал в утренние часы отметку 61 руб. и, не добившись успеха, скорректировался в последующие часы. Окончание рабочего дня американская валюта встречала в небольшом минусе: рубль преимущественно получал поддержку от восстановления нефтяных котировок. Отметим, что сегодняшняя "бережливость" банков на депозитном аукционе ЦБ отражает потребности отдельных игроков в наличии рублевой ликвидности перед уплатой крупных платежей в бюджет и, таким образом, повышает потенциальный спрос на рубли до конца недели", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 ноября на 8,13 копейки, до 60,6566 руб./$1, и увеличил курс евро на 5,29 копейки, до 62,1774 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" во вторник опустился на 6,02 копейки по отношению к понедельнику и составил 60,6726 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 8,66 копейки и составил 60,6491 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 455,869 млн, из которых $637,602 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $818,267 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 5,38 копейки, до 62,2223 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подрос на 4,65 копейки, до 62,1768 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 014,387 млн, из которых EUR254,383 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR760,004 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 22 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 663,3 млрд рублей (при лимите 2,86 трлн рублей и спросе 1 трлн 663,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,43% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 15 ноября, банки разместили 1 трлн 854,1 млрд рублей (при лимите 2,15 трлн рублей и спросе 1 трлн 854,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,39% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного снизились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,76% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 7,92% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 8,2% и 8,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 8,49% годовых.