Потенциал роста котировок акций Энел Россия превышает 50% - Sber CIB

Потенциал роста котировок акций "Энел Россия" превышает 50%, полагают эксперты Sber CIB.

"Акции компании с начала года подешевели сильнее, чем в среднем бумаги электроэнергетического сектора, - констатируют аналитики. - В основном это связано с тем, что инвесторы пока не учитывают в котировках возможное возобновление компанией дивидендных выплат в будущем. Если в 2023г "Энел Россия" выплатит дивиденды, как мы ожидаем, в размере 0,129 руб. на акцию, то дивидендная доходность превысит 25%, а акции компании могут значительно подорожать".

Эксперты инвестбанка указывают, что в конце сентября стало известно, что президент РФ Владимир Путин разрешил осуществить сделку по продаже контрольного пакета акций" Энел Россия" российским инвесторам. Они полагают, что после перехода контроля к российским инвесторам выплата дивидендов, которая была отложена в этом году, может возобновиться.

Стратеги Sber CIB допускают, что выплаты дивидендов начнутся в 2023г. Ранее компания сообщала, что планирует выплатить в следующем году фиксированные дивиденды в размере 3 млрд руб. плюс 65% от скорректированной чистой прибыли за 2022г. В этом случае дивидендная доходность акций "Энел Россия" в 2023г составит около 26%, а в 2024-2030 годах может достичь 20-30%, отмечается в комментарии.

"Таким образом, акции "Энел Россия" могут стать одной из самых привлекательных ставок на дивиденды в секторе. Потенциал роста котировок акций компании превышает 50%. Сейчас целевая цена акции "Энел Россия" на конец 2023г составляет 0,76 руб.", - пишут эксперты инвестбанка.

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