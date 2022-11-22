При смягчении антиковидных мер прежде всего выиграет потребсектор Китая - "Финам"

Если "антиковидные" правила в Китае будут постепенно смягчаться, то выиграет прежде всего потребительский сектор, который был подавлен из-за локдаунов, считает руководитель отдела анализа акций инвестиционной компании "Финам" Наталия Малых.

"Некоторые из крупнейших игроков на мировых рынках проявляют все больший оптимизм в отношении китайских активов, - пишет эксперт. - При этом серия вспышек по всей стране подорвала надежды на скорейшее ослабление строгих ограничений, связанных с пандемией. Дела в экономике Китая не так плохи, как это представляют главные международные медиа, которые, по сути, транслируют антикитайские настроения их западных правительств. Экономисты считают, что в 2022 и 2203 годах Пекин сможет обеспечить более высокий экономический рост, чем Европа и США, за счет доступа к дешевым российским ресурсам, мягкой денежной политики и стимулирования госрасходами".

Если "антиковидные" правила будут постепенно смягчаться, то выиграет прежде всего потребительский сектор, который был подавлен из-за локдаунов, полагает Малых. На взгляд аналитика, на бирже США есть интересный вариант - Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (целевая цена - $24,76, потенциал - 41%). От пиковых значений начала 2021г фонд упал примерно на 60% и сейчас находится в районе долгосрочной поддержки.

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