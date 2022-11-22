BCS Express рекомендует покупать акции Baidu

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Baidu Inc. с прогнозной стоимостью 143 гонконгских доллара (HKD) на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Владельцу китайского интернет-поисковика, компании Baidu, в 29-й раз подряд удалось превысить ожидания аналитиков по EPS в отчетном периоде. Сильные результаты эмитента за квартал указывают на адаптацию к текущим реалиям в китайской экономике. Если ситуация с локдаунами будет улучшаться, это поддержит показатели компании. Генерация сильного денежного потока и финансирование направлений AI Cloud и интеллектуального вождения помогут обеспечить долгосрочный рост бизнеса и удержание лидерства в сервисах (роботакси)", - отмечают эксперты.

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