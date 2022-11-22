"Финам" рекомендует держать бумаги iShares U.S. Healthcare ETF с целью $311,6

"Финам" рекомендует держать бумаги iShares U.S. Healthcare ETF с прогнозной стоимостью $311,6 за штуку на на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Значение сектора здравоохранения после худших времен пандемии коронавируса невозможно переоценить. Новые разработки, лекарства и вакцины от COVID-19 обеспечивают рост акций ведущих представителей биофармацевтической индустрии. Смягчение регулирующих норм в отрасли, обусловленное чрезвычайными обстоятельствами пандемии, дополнительно играет на руку фармкомпаниям и биотехнологам. В условиях геополитической турбулентности вложения в здравоохранение весьма актуальны с учетом их "защитных" свойств", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические, также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.

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