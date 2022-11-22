Рубль, вероятно, останется в диапазоне 60-65 руб./$1 до конца 2022г - Freedom Finance Global

Курс рубля по отношению к доллару США с высокой вероятностью останется в диапазоне 60-65 руб./$1 до конца текущего года, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Реакция рубля на снижение нефтяных котировок оказалась крайне слабой. Это объясняется тем, что курс формируют преимущественно экспортеры и импортеры, спекулятивная составляющая менее значима. На рынке сложился баланс, и факторов, которые способствовали бы существенному изменению курса, сейчас нет. Реакция была бы более заметной, если бы цена опустилась ниже $80 за баррель, но такое снижение не предвидится. Меры по борьбе со вспышкой коронавируса в Китае напугали рынок, но эффект, скорее всего, будет краткосрочным. Реально покупки нефти в Китае не снизились. Пострадает в основном розничный сектор, а не крупная промышленность. Я полагаю, что с высокой вероятностью коридор 60-65 руб./$1 в паре USD/RUB сохранится до конца года", - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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