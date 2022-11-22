Рубль днем растет к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и подготовке к основным налоговым платежам месяца

Москва. 22 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" днем во вторник, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике на рынке нефти и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца.

Курс доллара США составил 60,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,19 руб./EUR1, подешевев на 15,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,04 копейки - до 61,35 рубля. Курс китайского юаня подрос на 0,4 копейки - до 8,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря дорожающей нефти и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца. В пятницу им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, при этом во второй половине недели ожидается снижение рыночной активности из-за Дня благодарения и "Черной пятницы" в США.

Текущий уровень курса рубля отражает первоочередные потребности экономики РФ, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. "Курс рубля - плавающий, он будет определяться состоянием платежного баланса", - повторил Заботкин базовую установку денежно-кредитной политики ЦБ, отвечая на вопрос модератора форума Финансового университета о перспективах курса.

При этом Заботкин добавил, что "то, что он (курс рубля - ИФ) сейчас укрепился, это то, что способствует покупке нового оборудования и новых комплектующих, выстраиванию новых логистических цепочек, которые сильно подорожали для российского бизнеса". "И это объективно отражает то, что сейчас в первую очередь нужно для российской экономики", - заключил зампред ЦБ.

Инфляционное давление в России, по оперативным данным Росстата, пока остается пониженным, сообщил журналистам зампред ЦБ. Он подчеркнул, что решение по ключевой ставке в декабре будет приниматься исходя из поступающей информации. "Безусловно, данные по инфляционным ожиданиям тоже будут значимым фактором при принятии решения в декабре", - отметил Заботкин.

Свежие данные о динамике инфляционных ожиданий будут опубликованы 24 ноября. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 16 декабря.

Росстат ранее сообщил, что инфляция в РФ с 8 по 14 ноября 2022 года составила 0,06% после инфляции в 0,01%, 0,07%, 0,08% в предыдущие три недели. Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в России на 14 ноября замедлилась до 12,40% с 12,52% на 7 ноября и 12,63% на конец октября.

В понедельник президенты Федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда и Сан-Франциско Лоретта Местер и Мэри Дейли дали понять, что американский ЦБ замедлит темпы повышения базовой ставки в следующем месяце, подчеркнув при этом, что необходимость дальнейшего ужесточения политики сохраняется.

"Я полагаю, мы можем замедлить подъем ставки на следующем заседании, не вижу проблем с этим, - сказала Местер в интервью CNBC. - Однако я не думаю, что мы близки к тому, чтобы сделать паузу".

Дейли, в свою очередь, отметила, что Федрезерву следует помнить о временном лаге между принятием решений ФРС и их влиянием на реальную экономику. При этом она повторила, что видит необходимость в подъеме ставки как минимум до 5%.

В среду будет опубликован протокол заседания ФРС от 1-2 ноября, на котором американский ЦБ повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема. Публикация состоится в 22:00 МСК.

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) необходимо сохранить темпы повышения ключевых процентных ставок, чтобы убедить инвесторов в серьезности своих намерений по борьбе с инфляцией, заявил в интервью газете Financial Times член совета управляющих ЕЦБ и глава банка Австрии Роберт Хольцманн.

Хольцманн готов поддержать очередное повышение ставки по депозитам ЕЦБ в декабре на 75 б.п. В случае такого подъема ее уровень достигнет 2,25%.

"На российском валютном рынке сохраняется относительно спокойная обстановка. В утренние часы вторника наблюдалось некоторое движение вверх доллара с попытками протестировать отметку в 61 руб. Однако в последующие часы торги стабилизировались, а к середине дня рубль сумел вернуть позиции, утраченные при открытии. Формально американская валюта торговалась в плюсе второй день подряд, однако фактически существенных изменений на локальном валютном рынке не происходит. За последние полторы недели диапазон движения пары "доллар-рубль" относительно небольшой и лишь краткосрочно выходил за границы в 60-61 руб. Отметим, что после опровержения появившейся накануне информации об увеличении квоты на добычу нефти Саудовской Аравией и членами ОПЕК+ котировки нефти во вторник скорректировались вверх. Видимого преимущества рублю это не принесло, так как обвал цен накануне рубль также, по сути, проигнорировал. В то же время стабилизация ситуации на рынке нефти может позволить российской валюте более заметно отыграть поддержку налогового периода. На глобальном рынке в целом настроения инвесторов сохраняются нейтральными. (. . .) Для российского валютного рынка глобальная реакция на публикацию в среду вечером "минуток", скорее всего, будет малозаметной, при этом рубль сохраняет возможность для продвижения в сторону 60 руб. по доллару на фоне крупных платежей в бюджет до конца месяца", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Поддержку рублю во вторник оказал отскок цен на нефть. В понедельник цены на нефть падали до минимальных значений с января на уровне $82,34 за баррель. Однако уже сегодня нефть торгуется уверенно выше $88 за баррель. Также на фоне короткой недели в США (День Благодарения в четверг) российские экспортеры могут продавать долларовую выручку более активно в первой половине этой недели. Между тем, по косвенным данным таможенной статистики других стран, включая КНР, мы отмечаем уверенное восстановление товарного импорта в РФ. При этом объемы экспорта нефти и газа неминуемо будут сокращаться (вопрос лишь в скорости сокращения). По-прежнему считаем, что область около 60 рублей за доллар может быть кандидатом на формирование среднесрочного дна в паре "доллар-рубль". Наши ожидания ослабления рубля к концу года до 64-66 за доллар остаются в силе", - говорит начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Цены на нефть демонстрируют умеренный рост во вторник, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения на глобальном топливном рынке. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,2% - до $88,5 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,16% - до $80,97 за баррель.

В ходе сессии накануне цены падали более чем на 5% на сообщениях в СМИ, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ изучают возможность увеличения квоты на добычу нефти в объеме до 500 тыс. баррелей в сутки на заседании 4 декабря.

Эр-Рияд, однако, опроверг это сообщение, заявив, что не исключает даже снижения производства для балансировки спроса и предложения.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал в "Твиттере", что его страна также не ведет никаких переговоров об изменении нынешних договоренностей по квотам, которые действуют до конца 2023 года.

Банк России во вторник, 22 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 663,3 млрд рублей (при лимите 2,86 трлн рублей и спросе 1 трлн 663,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,43% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 15 ноября, банки разместили 1 трлн 854,1 млрд рублей (при лимите 2,15 трлн рублей и спросе 1 трлн 854,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,39% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного понизились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,76% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 7,92% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 8,2% и 8,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 8,49% годовых.