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22 ноября 2022 года 16:31
Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Dell
Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют продавать акции Dell Technologies с прогнозной стоимостью на уровне $35 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем квартальные результаты Dell как смешанные. Компания успешно управляет затратами и запасами, а также пытается расширять спектр продуктовых решений, в том числе за счет большего количества подписок и услуг. При этом главным негативным моментом отчета стал прогноз продаж на октябрь-декабрь 2022 года и предстоящий 2023 год, который оказался значительно хуже ожиданий рынка", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-DELL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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