S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3920-3980п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3920-3980 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"S&P 500 не смог пробить вверх сопротивление на уровне 4000 пунктов. Отсутствие позитивных фундаментальных факторов и технический перегрев оказывают давление на котировки широкого рынка. RSI находится в зоне перекупленности, динамика MACD указывает на ослабление "бычьих" настроений. Ближайшая поддержка расположена около уровня Фибоначчи в районе отметки 3800 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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